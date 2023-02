Zelensky: "Grato a Meloni, a Berlusconi regalerò della vodka"

La gratitudine per il sostegno dell'Italia, la convinzione di vincere la guerra, il ruolo del nostro Paese nella ricostruzione e il futuro del suo nell'Ue, la risposta alle dichiarazioni su Putin di Berlusconi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla a tutto campo dalle pagine di Corriere della Sera, Repubblica e Sole 24 Ore, a cui ha concesso un'intervista (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLA GUERRA IN UCRAINA).

"Ci attendiamo piena cooperazione dall'Europa"

"Con Meloni ci siamo appena visti a Bruxelles e sono felice di accoglierla in Ucraina", riporta il quotidiano milanese. "Sono molto grato all'Italia per la scelta di mandarci armi sia per la difesa anti-aerea sia per le artiglierie. Ci attendiamo la piena cooperazione dell'Europa e siamo certi che ne diventeremo membri, anche perché stiamo ripulendoci dai nostri oligarchi e dalla corruzione interna. Per noi è fondamentale non perdere il sostegno italiano e di nessun altro Paese, che abbiamo coltivato con grande sforzo contro l'intensa campagna di disinformazione del Cremlino negli ultimi anni. Giorgia è una donna forte che può tenere compatto il governo". Berlusconi? "Gli piace la vodka, noi ne abbiamo di ottima qualità in Ucraina, se crede gliela regaliamo".

"Con Putin Macron sta perdendo tempo"

Rispetto invece alle tensioni tra Washington e Pechino e al timore che i cinesi possano inviare armi alla Russia, Zelensky ha risposto: "Mi sono rivolto ai dirigenti cinesi per canali diretti e pubblicamente affinché non offrano alcun sostegno ai russi", mentre rispetto all'apertura al dialogo lasciata aperta da Macron con Putin, per Zelensky il presidente francese "sta perdendo il suo tempo. Noi non siamo in grado di cambiare l'atteggiamento russo".