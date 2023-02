Usa, Biden manderà un messaggio a Putin da Varsavia

Il presidente degli Stati Uniti terrà martedì 21 febbraio il discorso in Polonia, alleato chiave degli Usa e fulcro di vasti sforzi per armare l'Ucraina e accogliere i rifugiati

Un messaggio a Vladimir Putin. Lo manderà Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, all'omologo russo da Varsavia. Lo ha detto John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Biden terrà il discorso in Polonia, alleato chiave degli Usa e fulcro di vasti sforzi per armare l'Ucraina e accogliere i rifugiati, martedì 21 febbraio. Lo stesso giorno nel quale Putin parlerà a Mosca, a tre giorni dall'anniversario del 24 febbraio, quando i carri armati russi entrarono in Ucraina.

Biden commemorerà la partnership tra i Paesi della Nato e quello che per molti è stato un esercito ucraino inaspettatamente ben organizzato, che non solo ha respinto le forze russe dalla capitale, ma ha riconquistato ampie porzioni di territorio. Tra tre giorni Biden atterrerà a Varsavia e incontrerà il presidente polacco, Andrzej Duda. Mercoledì incontrerà i leader dei Nove di Bucarest, un gruppo di membri della Nato dell'Europa orientale: Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Inoltre, la prossima settimana parlerà telefonicamente con i leader di Gran Bretagna, Francia e Italia, ha dichiarato la Casa Bianca. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz sarà a Washington il 3 marzo.

Ma, appunto, il principale evento pubblico di Biden sarà il discorso di martedì su "come gli Stati Uniti hanno radunato il mondo per sostenere il popolo ucraino mentre difende la propria libertà e democrazia", ha continuato John Kirby. E ancora: "Il presidente Biden chiarirà che gli Stati Uniti continueranno a stare al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Nel discorso del presidente sentirete messaggi che certamente risuoneranno con il popolo americano, certamente risuoneranno con i nostri alleati e partner, senza dubbio risuoneranno con il popolo polacco. E sospetto che lo sentirete parlare anche con il signor Putin e con il popolo russo". Kirby ha anche chiarito che Biden non ha in programma di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il viaggio o di recarsi in Ucraina.