Lukashenko: “Biden venga a Minsk a incontrare Putin per la pace”

Lo ha detto il leader bielorusso in conferenza stampa, alla vigilia di un incontro con lo stesso presidente russo, in programma a Mosca. "Possiamo vederci noi tre, due aggressori e un presidente pacifista", ha stuzzicato ancora Lukashenko, secondo cui sarebbe però "improbabile" che Biden accetti l'invito

"Siamo pronti ad ospitare a Minsk" il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden , con l’obiettivo di farlo incontrare con Vladimir Putin e trovare, così, un'intesa che metta fine alla guerra in Ucraina. Questo il pensiero del presidente bielorusso Aleksander Lukashenko, riferito nel corso di una conferenza stampa, come riportato dall'agenzia ufficiale Belta. ( GUERRA RUSSIA-UCRAINA, LE NEWS IN DIRETTA DI SKY TG24 )

“Due aggressori ed un pacifista”

"Possiamo vederci noi tre, due aggressori e un presidente pacifista", ha stuzzicato ancora Lukashenko, secondo cui sarebbe però "improbabile" che Biden accetti l'invito. Per il capo della Casa Bianca, a breve in visita in Polonia, potrebbe essere messo a disposizione un “Boeing” per andare in Bielorussia. "Ma, ahimè, non verrà. Rimarrà in Polonia, perché la Polonia è la iena d'Europa e svolge il ruolo più attivo nell'escalation della guerra in Ucraina oggi".

Cremlino: “Domani incontro Putin-Lukashenko a Mosca”

Intanto, come riferito dal Cremlino, proprio Putin incontrerà, domani a Mosca, lo stesso Lukashenko. "Si prevede di prendere in considerazione le questioni chiave dell'ulteriore sviluppo delle relazioni russo-bielorusse di partenariato strategico e alleanza, nonché' la cooperazione per l'integrazione nel quadro dello Stato dell'Unione", ha riferito il servizio stampa russo.