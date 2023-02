Ucraina, Putin: "Russia deve tener conto delle capacità nucleari Nato"

Il leader del Cremlino, in un’intervista, ha spiegato che l’Occidente vuole dividere la Russia per prenderne il controllo. “Hanno un obiettivo: smantellare l'ex Unione Sovietica e la sua parte principale, la Federazione Russa. E poi, forse, ci accetteranno nella cosiddetta famiglia dei popoli civili”, ha detto. E ancora: “I Paesi della Nato, seppur indirettamente, sono complici dei crimini del regime di Kiev”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di mondo



La Russia non ha scelta, deve tenere conto delle capacità nucleari della Nato. A dirlo, come riporta la Tass, è stato il presidente russo Vladimir Putin. “Stanno cercando di distruggerci”, ha aggiunto. E ha spiegato che l’Occidente vuole dividere la Federazione Russa per prenderne il controllo: "L'Occidente ha un solo obiettivo: liquidare la Federazione russa" (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE).