Guerra Ucraina, Biden su Putin: "Non credo voglia usare armi atomiche"

Joe Biden non crede che "Putin stia per usare l'arma nucleare", tuttavia sospendere il trattato Start è stato un "atto irresponsabile" e un grave errore. Lo ha detto il presidente americano in un'intervista all'Abc a Varsavia (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).