Cnn: Russia ha testato missile balistico durante visita Biden a Kiev

La Russia ha condotto il test di un missile balistico, il Sarmat chiamato anche Satan II, durante la visita di Joe Biden in Ucraina. A riferirlo alla Cnn due fonti militari Usa che specificano che il test non ha avuto successo. Mosca aveva notificato agli Stati Uniti in anticipo il test utilizzando le linee di comunicazione per evitare i conflitti, le stesse che sono state usate per avvisare i russi della visita di Biden a Kiev. Gli Stati Uniti hanno valutato che il test non costituiva un rischio per la visita di Biden o un'anomalia segnale di un'escalation. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)