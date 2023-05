Rissa al vertice di Ankara, delegato russo strappa bandiera ucraina

L'incidente

Lo scontro è avvenuto al vertice dei paesi della Cooperazione economica del Mar Nero che si è tenuto ad Ankara. La capitale turca ha ospitato i rappresentanti di circa 12 paesi, tra i quali anche quelli di Kiev e Mosca. Appena la delegazione ucraina ha esposto la bandiera gialla e blu è scoppiato un dibattito sfociato in un vero e proprio scontro. L’incidente è avvenuto al di fuori dell’aula del Congresso tra il deputato ucraino Oleksandr Marikovski che ha srotolato la sua bandiera nazionale dietro a un membro della delegazione russa , Olga Timofeeva, mentre veniva intervistata. E’ a quel punto che un altro membro della delegazione russa, di nome Valery Stavitsky ha strappato la bandiera dalle mani del signor Marikovski. La reazione è stata immediata. Il video mostra i due uomini coinvolti in un alterco fisico. L’esponente di Kiev lo ha inseguito e lo ha colpito al volto, riprendendosi la bandiera. Gli uomini della sicurezza sono subito intervenuti per separare gli uomini, mentre altri delegati si sono messi in mezzo per impedire che la situazione degenerasse.