Guerra Ucraina, Usa: il drone sul Cremlino non è opera nostra. LIVE

Kiev: già stati addestrati 10mila operatori di droni

10mila operatori di droni sono già stati addestrati in Ucraina nell'ambito del progetto 'Esercito di droni': lo ha detto in tv il vice premier per l'innovazione e ministro della trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, come riporta Ukrainska Pravda. Il progetto, ha spiegato Fedorov, ha come obiettivi il lancio di 60 compagnie d'attacco di droni e la trasformazione della dottrina sull'uso di questi velivoli. "Recentemente, abbiamo terminato la prima parte del progetto di addestramento dei piloti, durante questo periodo sono stati addestrati 10mila piloti - ha detto il ministro -. L'Esercito di droni riguarda lo sviluppo completo del campo dei velivoli senza pilota, sia dal punto di vista della produzione sia dal punto di vista della loro applicazione". Fedorov ha inoltre annunciato che in un anno la piattaforma di raccolta fondi 'United 24' ha raccolto 325 milioni di dollari