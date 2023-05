Prigozhin: "Stato Maggiore Mosca responsabile morte migliaia russi"

Lo Stato Maggiore russo è responsabile della morte e del ferimento di "decine di migliaia di russi" in Ucraina. A lanciare l'accusa è stato il capo del gruppo paramilitare Wagner, Yevgeny Prigozhin, in un messaggio rivolto al ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu.

"Si assumeranno la responsabilità di decine di migliaia di morti e feriti di fronte alle loro madri e ai loro bambini", ha detto Prigozhin in un nuovo video diffuso ore dopo aver minacciato di ritirare i suoi uomini il 10 maggio da Bakhmut per mancanza di munizioni fornite dall'esercito.