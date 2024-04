Ucraina, Mosca: abbattuti 68 droni su Crimea e Krasnodar. LIVE

Sulla regione russa meridionale di Krasnodar e in Crimea, nella notte, sono stati abbattuti 68 droni ucraini, secondo quanto riferito dal servizio stampa del ministero della Difesa di Mosca. L'esercito russo ha attaccato impianti energetici nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk e Leopoli. Lo ha reso noto il ministro ucraino dell'Energia.

Cina e Stati Uniti dovrebbero essere "partner, non rivali", ha detto il presidente cinese Xi al segretario di Stato americano Blinken nell'incontro a Pechino, aggiungendo che "c'è spazio per ulteriori sforzi per risolvere una serie di questioni". Usa in pressing su Pechino affinché smetta di sostenere Mosca contro l'Ucraina e freni l'offensiva dell'Iran su Israele. In Russia, intanto, arrestato un reporter di Forbes per "diffusione di notizie false" in relazione a un post sulla scoperta delle fosse comuni a Bucha, in Ucraina, nel 2022.





Gli approfondimenti:

