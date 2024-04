Difese aeree russe abbattono 17 droni ucraini in 4 regioni. LIVE

Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto durante la notte un totale di 17 droni ucraini su quattro regioni della Russia. Lo ha riferito, riporta la Tass, il ministero della Difesa russo.

Ieri Putin ha firmato un decreto per il trasferimento temporaneo delle sussidiarie russe dell'italiana Ariston e della tedesca Bosch alla russa Gazprom Domestic Systems, la società del gruppo statale Gazprom produttrice di elettrodomestici. Il ministro degli Esteri Tajani ha dato mandato al Segretario generale della Farnesina di convocare l'ambasciatore russo in Italia per chiedere chiarimenti sulla nazionalizzazione di Ariston Thermo Group.





