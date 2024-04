Usa, la candidata vice di Trump Kristi Noem: "Ho ucciso il mio cane, lo odiavo"

L'episodio è narrato nel suo libro 'No Going Back: The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward' per illustrare che in politica è disposta a fare "le cose difficili, confuse e brutte" se vanno fatte

Kristi Noem, governatrice del South Dakota e considerata come possibile candidata alla vicepresidenza di Donald Trump, ha rivelato nel suo libro 'No Going Back: The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward' di aver ucciso un suo cane, Cricket, e una capretta. L'episodio, ha spiegato, è stato raccontato per dimostrare che in politica è pronta a compiere "le cose difficili, confuse e brutte" quando necessario.