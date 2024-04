Iraq, la nota influencer Om Fahad uccisa davanti casa a Baghdad

L'aggressore, ancora non identificato, le avrebbe sparato mentre era in macchina, nel quartiere di Zayouna, cogliendola di sorpresa fingendo di doverle consegnare del cibo. La tiktoker, lo scorso anno, era stata condannata a sei mesi di carcere per aver condiviso "video con discorsi che minano il pudore e la moralità pubblica"

Sorpresa dall’aggressore fuori casa



Secondo quanto riferito dal funzionario della sicurezza, che ha chiesto l'anonimato perché non autorizzato a parlare con i media, l’aggressore avrebbe sparato a Om Fahad mentre quest’ultima si trovava in macchina nel quartiere di Zayouna. Un'altra fonte della sicurezza ha riferito che l'aggressore avrebbe fatto finta di consegnare del cibo.



Fahad condannata a 6 mesi di carcere nel 2023



Om Fahad era diventata famosa per i suoi video spensierati su TikTok in cui ballava musica irachena indossando abiti aderenti. Nel febbraio dello scorso anno, era stata condannata a sei mesi di carcere per aver condiviso "video contenenti discorsi indecenti che minano il pudore e la moralità pubblica". Il governo, sempre nel 2023, aveva lanciato una campagna per ripulire i contenuti dei social media che violavano "la morale e le tradizioni" irachene. Era stato anche istituito un comitato del ministero degli Interni per setacciare TikTok, YouTube e altre piattaforme alla ricerca di filmati ritenuti offensivi. Secondo le autorità, diversi influencer sono stati arrestati. Le libertà civili rimangono tuttora limitate per le donne im Iraq. Nel 2018, la modella e influencer Tara Fares fu uccisa da alcuni uomini a Baghdad.

