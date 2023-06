Blinken: "Crisi in Russia rivela crepe nella leadership di Putin"

"La crisi in Russia rivela crepe nel sistema di potere di Vladimir Putin". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken commentando ciò che sta avvenendo in Russia dopo la rivolta dei mercenari del gruppo Wagner guidati da Yevgeny Prigozhin e la marcia dello stesso gruppo che si è fermata a 200 chilometri da Mosca ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ). Per Blinken la crisi ha messo in luce "crepe concrete" nell'autorità di Putin e il tentativo di rivolta della Wagner è stato "una sfida diretta all'autorità di Putin che solleva domande profonde".

"Non abbiamo notizia di nessun capo militare cacciato da Putin"

"Non credo che abbiamo visto l'atto finale" dei disordini in Russia, ha dichiarato Blinken. Quest'ultimo ha anche sottolineato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha cercato di contattare il presidente russo Vladimir Putin dopo i fatti di ieri. "Sedici mesi fa, le forze russe erano alle porte di Kiev, in Ucraina, pensando che avrebbero conquistato la città nel giro di pochi giorni - ha detto il segretario di Stato -. Ora devono concentrarsi sulla difesa di Mosca, la capitale della Russia, contro i mercenari creati da Putin". Blinken ha poi dichiarato che "al momento non abbiamo notizia di nessun capo militare cacciato da Putin", spiegando che "bisognerà aspettare le prossime settimane per capire gli sviluppi". Il segretario di Stato ha anche affermato che "al momento non abbiamo cambiato nulla nella nostra postura nucleare ma monitoriamo da vicino l'arsenale della Russia".