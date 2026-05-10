Guerra Ucraina Russia, Putin: “Conflitto sta per finire. Pronti a negoziare con Ue”. LIVE
Il presidente russo spiazza con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con una parata sulla Piazza Rossa decisamente in sordina nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo: “Non abbiamo mai rifiutato di tenere negoziati con l'Ue. Come candidato al ruolo di negoziatore, preferirei l'ex cancelliere tedesco Schroeder”. Le autorità ucraine hanno riferito di diversi attacchi militari attribuiti alle forze russe avvenuti nelle ore immediatamente precedenti alla tregua
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La guerra in Ucraina “si avvia alla conclusione”. Vladimir Putin spiazza tutti con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con una parata sulla Piazza Rossa decisamente in sordina nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. “Combattiamo contro una forza aggressiva che è sostenuta e armata dall'intero blocco della Nato”, aveva detto lo zar nel suo breve discorso, mentre il Cremlino gelava gli auspici di Trump di estendere la tregua di tre giorni dichiarata ieri. In serata la svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Ue proposto anche ieri dal presidente del Consiglio europeo Costa. “Non abbiamo mai rifiutato di tenere negoziati con l'Ue. Come candidato al ruolo di negoziatore, preferirei l'ex cancelliere tedesco Schroeder”, le parole del presidente russo “Alla parata non si sono registrati incidenti”, ha comunicato il portavoce del Cremlino Peskov. Le autorità ucraine hanno riferito di diversi attacchi militari attribuiti alle forze russe avvenuti nelle ore immediatamente precedenti alla tregua, con almeno 5 morti e 5 feriti.
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Cremlino, "Fico non ha portato a Putin alcun messaggio di Zelensky"
Il primo ministro slovacco Robert Fico non ha trasmesso alcun "messaggio" da parte di Volodymyr Zelensky durante il suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin a Mosca. Lo ha detto ai giornalisti il consigliere di Putin, Yuri Ushakov. Fico è stato l'unico leader dell'Unione Europea a visitare Mosca per le celebrazioni del Giorno della Vittoria in Russia, pur non partecipando alla parata. In precedenza, un funzionario slovacco aveva affermato che Fico avrebbe potuto trasmettere messaggi di Zelensky a Putin durante il suo incontro con il leader russo. Ushakov ha affermato che ciò non è accaduto, pur ammettendo che Fico ha parlato dei suoi recenti incontri con Zelensky durante il suo colloquio con Putin. "Il primo ministro ha informato il nostro presidente e la nostra delegazione di aver effettivamente incontrato Zelensky qualche giorno fa", ha dichiarato Ushakov, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa Interfax. "Zelensky ha condiviso la sua valutazione della situazione attuale nel contesto russo-ucraino. Ma Zelensky non inviato alcun messaggio tramite lui. Fico si è limitato a fornire un resoconto piuttosto dettagliato di ciò che aveva discusso con Zelensky".
Putin: "Nessuna proposta da Kiev per scambio prigionieri"
Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia non ha ricevuto alcuna proposta dall'Ucraina in merito a un ampio scambio di prigionieri annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. "Contiamo sulla parte ucraina affinché risponda alla proposta avanzata dal Presidente degli Stati Uniti. Purtroppo, finora non abbiamo ancora ricevuto alcuna proposta", ha dichiarato Putin ai giornalisti.
Putin: "Pronto a parlare con Ue, come negoziatore preferirei Schroeder"
Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di essere pronto ad accettare come negoziatore dell'Unione Europea con Mosca qualsiasi leader che non abbia espresso giudizi negativi sulla Russia. Ma personalmente, ha detto parlando con i giornalisti, il negoziatore ideale per il dialogo tra Russia ed Europa è l'ex cancelliere tedesco Schroeder. Il 7 maggio, il presidente del Consiglio europeo António Costa ha dichiarato che l'Ue si sta preparando a possibili negoziati con la Russia e il presidente Vladimir Putin sul conflitto in Ucraina. Ha affermato che la Ue ha le potenzialità per dialogare con la Russia e che attualmente si sta cercando di definire la modalità migliore per organizzare i preparativi per potenziali negoziati.