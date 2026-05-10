Il primo ministro slovacco Robert Fico non ha trasmesso alcun "messaggio" da parte di Volodymyr Zelensky durante il suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin a Mosca. Lo ha detto ai giornalisti il consigliere di Putin, Yuri Ushakov. Fico è stato l'unico leader dell'Unione Europea a visitare Mosca per le celebrazioni del Giorno della Vittoria in Russia, pur non partecipando alla parata. In precedenza, un funzionario slovacco aveva affermato che Fico avrebbe potuto trasmettere messaggi di Zelensky a Putin durante il suo incontro con il leader russo. Ushakov ha affermato che ciò non è accaduto, pur ammettendo che Fico ha parlato dei suoi recenti incontri con Zelensky durante il suo colloquio con Putin. "Il primo ministro ha informato il nostro presidente e la nostra delegazione di aver effettivamente incontrato Zelensky qualche giorno fa", ha dichiarato Ushakov, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa Interfax. "Zelensky ha condiviso la sua valutazione della situazione attuale nel contesto russo-ucraino. Ma Zelensky non inviato alcun messaggio tramite lui. Fico si è limitato a fornire un resoconto piuttosto dettagliato di ciò che aveva discusso con Zelensky".