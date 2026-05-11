Sono almeno 9 feriti per gli attacchi russi. Il Cremlino annuncia che gli inviati Usa Witkoff e Kushner saranno 'presto' a Mosca per nuovi colloqui. Dopo l'apertura del Cremlino al dialogo sull'Ucraina, l'Europa non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schroeder mediatore. “Se diamo alla Russia il diritto di nominare il nostro negoziatore non è saggio”, ha detto l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas, riferendosi a Gerhard Schroder: “Siederebbe da entrambe le parti del tavolo”
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La Russia viola la tregua dopo l'annuncio di Putin sulla fine del conflitto in Ucraina. Sono almeno 9 feriti per gli attacchi russi. Il Cremlino annuncia che gli inviati Usa Witkoff e Kushner saranno 'presto' a Mosca per nuovi colloqui. Dopo l'apertura del Cremlino al dialogo sull'Ucraina, l'Europa non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schroeder mediatore. "Se diamo il diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro non è saggio", ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas, sottolineando che Gerhard Schröder, visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, "siederebbe ad entrambi i lati del tavolo".
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Kallas: "Non dare il diritto a Mosca di nominare il negoziatore"
"Se diamo il diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro non è saggio". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas, sottolineando che Gerhard Schröder, visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, "siederebbe ad entrambi i lati del tavolo". "Schröder è stato un lobbista di alto livello per le aziende statali russe. È quindi chiaro perché Putin voglia che sia lui a ricoprire quel ruolo", ha spiegato Kallas.
Kallas: "Russia sceglie negoziatore? Non è saggio"
"Se diamo alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per nostro conto, non sarebbe molto saggio". Lo ha detto l'Alto Rappresentante per la Politica estera, Kaja Kallas arrivando al Consiglio esteri. "Penso che Schroeder sia stato un lobbista, un lobbista di alto livello per le aziende statali russe, quindi e' chiaro perche' Putin voglia che sia lui la persona in questione, in modo che in realta' sieda da entrambe le parti del tavolo" ha detto Kallas.
Ucraina, Kallas: "Andare avanti con cessate il fuoco"
"Il cessate il fuoco voluto da Putin era solo un cinico tentativo di proteggere la sua immagine, mentre in realta' stavano attaccando i civili in Ucraina". Lo ha detto l'Alto Rappresentante della Politica Estera Ue, Kaja Kallas arrivando al Consiglio Esteri. "L'Ucraina ha rispettato il cessate il fuoco, come sapete, in precedenza aveva offerto cessate il fuoco incondizionatamente, cosa a cui la Russia non si e' opposta, ma oggi ci aspettiamo di andare avanti con il cessate il fuoco" ha concluso.
Militari nordcoreani sfilano per la prima volta al Giorno della vittoria a Mosca
"Un contingente dell'Esercito popolare coreano composto da forze di terra, navali e aeree ha partecipato alla parata del Giorno della vittoria a Mosca", ha riferito l'agenzia di stampa nordcoreana Kcna, citata da quella sudcoreana Yonhap, aggiungendo che la marcia ha avuto luogo su invito della Russia. Dopo la parata il presidente Vladimir Putin ha incontrato il comandante del contingente nordc oreano e "ha espresso la sua gratitudine", ha aggiunto la Kcna. La parata ha segnato la prima volta in cui le truppe di Pyongyang hanno sfilato pubblicamente sul suolo russo in una cerimonia di questo tipo.
La partecipazione della Corea del Nord alla parata russa del Giorno della vittoria è servita a dimostrare i legami militari sempre più stretti tra i due Paesi, ha affermato il ministero per la Riunificazione sudcoreano. "Sfilando per la prima volta alla parata del Giorno della vittoria in Russia, la Corea del Nord ha messo in mostra i propri legami militari con la Russia", ha dichiarato Yoon Min-ho, portavoce del dicastero di Seul.
Russia, i possibili mediatori Ue per la pace in Ucraina: i nomi
Dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha detto che la guerra in Ucraina "si avvia alla conclusione", qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Ushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi "presto" a Mosca per la ripresa del dialogo. Ushakov è l'uomo che, proprio con i due negoziatori di Donald Trump, ha finora tessuto i colloqui per la fine della guerra. Nelle scorse ore, Putin ha anche aperto alla possibilità di un dialogo con l'Unione europea, proposto per due volte in una settimana dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Il presidente russo ha indicato l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder come possibile mediatore. Su questo nome sia Berlino sia Bruxelles hanno frenato, ma l’idea del dialogo con la Russia non è stata esclusa. Ecco i possibili nomi.
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Zelensky: garanzia Usa per scambio 1000 prigionieri
Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la parte ucraina ha consegnato alla Russia la lista di 1.000 persone da scambiare e si aspetta che i partner americani garantiscano l'attuazione di questi accordi con la Federazione Russa. Zelensky ha affermato: "I nostri contatti con la controparte americana
sono attualmente in corso per quanto riguarda le garanzie di attuazione degli accordi raggiunti di recente e di cui ha parlato il Presidente degli Stati Uniti. Si sta preparando uno scambio di mille prigionieri, che deve essere effettuato. Gli americani garantiscono lo scambio. Il quartier generale di coordinamento ucraino ha consegnato alla parte russa le liste di 1.000 persone. C'e' stata la mediazione americana in questo accordo di scambio; pertanto, ci aspettiamo che la parte americana si impegni attivamente per garantire l'attuazione di questi accordi".