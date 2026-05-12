Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina Russia, droni attaccano Kiev dopo scadenza tregua. LIVE

live Mondo

A Kiev sono state udite esplosioni intorno alle 3:35 del mattino ora locale. Un giornalista del Kyiv Independent, presente sul posto, ha riferito della segnalazione di droni russi dati in avvicinamento nella capitale ucraina

in evidenza

A Kiev sono state udite esplosioni intorno alle 3:35 del mattino ora locale. Un giornalista del Kyiv Independent, presente sul posto, ha riferito della segnalazione di droni russi dati in avvicinamento nella capitale ucraina. A confermare la circostanza di un attacco aereo in corso a Kiev è stato anche il capo  dell'amministrazione militare della città, Tymour Tkachenko. "I droni nemici sono attualmente sopra Kiev. Per favore, state al sicuro finche' l'allarme non sarà stato revocato", ha scritto su Telegram Tkachenko, che ha parlato della caduta di detriti. Questo è il primo allarme di allarme aereo sulla capitale dall'8 maggio.

Intanto è arrivato il no dell'Unione europea all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Gerard Schroeder come negoziatore. Tajani: "Il nome del mediatore lo sceglie l'Europa, Costa nome di prestigio". 

Per approfondire:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Attacco droni russi, un morto in regione Dnipropetrovsk

Gli attacchi russi nella regione ucraina di Dnipropetrovsk hanno causato almeno un morto la notte scorsa. Lo ha annunciato il governatore dell'oblast, Oleksandr Ganja, dopo la scadenza del cessate il fuoco di tre giorni.

Ucraina: droni russi attaccano Kiev dopo scadenza tregua

A confermare la circostanza di un attacco aereo in corso a Kiev è stato anche il capo dell'amministrazione militare della citta', Tymour Tkachenko. "I droni nemici sono attualmente sopra Kiev. Per favore, state al sicuro finché l'allarme non sarà stato revocato", ha scritto su Telegram Tkachenko, che ha parlato della caduta di detriti. Questo è il primo allarme di allarme aereo sulla capitale dall'8 maggio.

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, Tajani: "Non sceglie la Russia il negoziatore Ue"

Mondo

L’Europa "deve continuare ad avere un ruolo centrale nel negoziato" per porre fine alla guerra in...

Trump: "Cessate fuoco debole, soluzione diplomatica ancora possibile"

Mondo

Il presidente americano ha definito il cessate il fuoco con l'Iran "debolissimo, attaccato alle...

Hantavirus, nave in viaggio verso i Paesi Bassi. Grave una francese

Mondo

Confermati altri tre contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave, in viaggio verso i Paesi...

Oltraggiò statua della Madonna, condannato soldato dell'Idf

Mondo

L'immagine, proveniente dal villaggio cristiano di Debel, nel sud del Libano, aveva generato una...

Attentato a Trump, Cole Tomas Allen si dichiara non colpevole

Mondo

Il 31enne, insegnante e ingegnere californiano, è accusato di aggressione nei confronti delle...

Mondo: I più letti