Guerra Ucraina Russia, droni attaccano Kiev dopo scadenza tregua. LIVE

A Kiev sono state udite esplosioni intorno alle 3:35 del mattino ora locale. Un giornalista del Kyiv Independent, presente sul posto, ha riferito della segnalazione di droni russi dati in avvicinamento nella capitale ucraina. A confermare la circostanza di un attacco aereo in corso a Kiev è stato anche il capo dell'amministrazione militare della città, Tymour Tkachenko. "I droni nemici sono attualmente sopra Kiev. Per favore, state al sicuro finche' l'allarme non sarà stato revocato", ha scritto su Telegram Tkachenko, che ha parlato della caduta di detriti. Questo è il primo allarme di allarme aereo sulla capitale dall'8 maggio.

Intanto è arrivato il no dell'Unione europea all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Gerard Schroeder come negoziatore. Tajani: "Il nome del mediatore lo sceglie l'Europa, Costa nome di prestigio".

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