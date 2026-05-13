Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ritiene che la fine della guerra russo-ucraina sia "già imminente". Interrogato sulle prospettive della guerra russo-ucraina, Trump ha espresso l'opinione che la sua fine sia "molto vicina". "La fine della guerra in Ucraina, credo, sia molto vicina", ha affermato."Che ci crediate o no, penso che accadra'. E raggiungeremo un accordo tra Russia e Ucraina", ha detto Trump, ribadendo di aver "posto fine a otto guerre". Gli è stato anche chiesto se ci fosse un "accordo" tra lui e il leader russo secondo cui la Russia avrebbe dovuto ricevere l'intero Donbass nell'ambito di un accordo di pace. Trump ha risposto brevemente: "No".