Guerra Russia Ucraina, Kiev accusa Mosca: "Ritardato lo scambio dei prigionieri". LIVE
Mosca sta ritardando lo scambio "1000 per 1000" di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Donald Trump lo scorso 8 maggio. E' l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Dmytro Lubinets, rivolge alla Russia. Il presidente americano, Donald Trump, ha ripetuto di credere che un accordo tra Ucraina e Russia sia possibile
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Mosca sta ritardando lo scambio "1000 per 1000" di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Donald Trump lo scorso 8 maggio. E' l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Dmytro Lubinets, rivolge alla Russia - come riporta l'agenzia Unian - dopo che il team negoziale ucraino ha consegnato le liste di nomi per lo scambio.
Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ritiene che la fine della guerra russo-ucraina sia "già imminente". Interrogato sulle prospettive della guerra russo-ucraina, Trump ha espresso l'opinione che la sua fine sia "molto vicina". "La fine della guerra in Ucraina, credo, sia molto vicina", ha affermato."Che ci crediate o no, penso che accadrà. E raggiungeremo un accordo tra Russia e Ucraina", ha detto Trump, ribadendo di aver "posto fine a otto guerre".
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Oltre 20mila bambini ucraini rapiti da Mosca: l'Ue stanzia 50 milioni di euro. VIDEO
L'Ucraina lancia un attacco di droni contro Krasnodar
Nella notte l'esercito ucraino ha lanciato un attacco con droni contro il territorio di Krasnodar, colpendo presumibilmente le infrastrutture portuali del villaggio di Volna, secondo quanto riportato da alcuni canali Telegram russi.Video pubblicati sui social media mostrano dense colonne di fumo che si alzano da un porto vicino, come riportato da diverse testate giornalistiche. In un altro messaggio su Telegram, il Comando Operativo del Territorio di Krasnodar ha segnalato un incendio che ha coinvolto attrezzature presso un'azienda non specificata, affermando inoltre che una persona è rimasta ferita nell'attacco con droni ucraini.
Kiev accusa Mosca: "Ritardato lo scambio dei prigionieri"
Mosca sta ritardando lo scambio "1000 per 1000" di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Donald Trump lo scorso 8 maggio. E' l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Dmytro Lubinets, rivolge alla Russia - come riporta l'agenzia Unian - dopo che il team negoziale ucraino ha consegnato le liste di nomi per lo scambio. "I contatti non si sono interrotti - ha detto - ma il processo ha subito un rallentamento. Anche se si raggiunge un accordo con i russi, non si può mai essere sicuri al 100% che verrà rispettato da loro. In realtà, il lavoro non si è fermato. Ogni giorno si svolgono processi di negoziazione".
Ucrain, Trump: "La fine della guerra è imminente"
Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ritiene che la fine della guerra russo-ucraina sia "già imminente". Interrogato sulle prospettive della guerra russo-ucraina, Trump ha espresso l'opinione che la sua fine sia "molto vicina". "La fine della guerra in Ucraina, credo, sia molto vicina", ha affermato."Che ci crediate o no, penso che accadra'. E raggiungeremo un accordo tra Russia e Ucraina", ha detto Trump, ribadendo di aver "posto fine a otto guerre". Gli è stato anche chiesto se ci fosse un "accordo" tra lui e il leader russo secondo cui la Russia avrebbe dovuto ricevere l'intero Donbass nell'ambito di un accordo di pace. Trump ha risposto brevemente: "No".