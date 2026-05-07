Nella notte l'Ucraina ha subito l'attacco di 102 droni russi e, secondo i dati preliminari del mattino, le forze di difesa aerea ne hanno abbattuti o neutralizzati 92 nel nord e nell'est del Paese, mentre 8 droni hanno colpito 6 località e dei detriti sono caduti in 4 località. Lo riporta Rbc-Ucraina, citando il canale Telegram dell'Aeronautica militare ucraina. I lanci dei droni sono stati effettuati dalle direzioni di Bryansk, Kursk, Millerovo, Orel, Primorsko-Akhtarsk (Federazione Russa), nonché dai territori occupati della regione di Donetsk e della Crimea. L'attacco aereo, ha spiegato Kiev, è stato respinto dall'aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica, dai sistemi senza pilota e dai gruppi di fuoco mobili ucraine. L'aeronautica militare ha inoltre precisato che l'attacco è ancora in corso.