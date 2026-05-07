La Russia, in una nota indirizzata alle ambasciate straniere, ha avvertito che lancerà un "attacco di rappresaglia" sulla capitale ucraina se Kiev interromperà le commemorazioni del 9 maggio a Mosca, e ha esortato "garantire la tempestiva evacuazione del personale delle missioni diplomatiche e di altro tipo, nonché dei cittadini, dalla città di Kiev"
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Il ministero degli Esteri russo, in una nota indirizzata alle ambasciate straniere, ha avvertito che lancerà un "attacco di rappresaglia" sulla capitale ucraina se Kiev interromperà le commemorazioni del 9 maggio a Mosca, e ha esortato "garantire la tempestiva evacuazione del personale delle missioni diplomatiche e di altro tipo, nonché dei cittadini, dalla città di Kiev". Zelensky: "L'Ucraina cerca di porre fine a questa guerra con dignità. La Russia ha combattuto fino al punto in cui persino la sua principale parata ora dipende da noi. Questo è un segnale chiaro: Basta, è abbastanza".
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UniCredit, accordo non vincolante per cedere parte delle attività in Russia
UniCredit firma un accordo non vincolante per la cessione di parte delle proprie attività in Russia. L'acquirente, si legge in una nota, è un investitore privato consolidato con sede negli Emirati Arabi Uniti, "con relazioni di lungo corso con la comunità istituzionale e imprenditoriale locale", in relazione al quale Unicredit ha effettuato le previste verifiche di conformità.
Kiev: "Nella notte 102 droni russi, 8 hanno colpito 6 località"
Nella notte l'Ucraina ha subito l'attacco di 102 droni russi e, secondo i dati preliminari del mattino, le forze di difesa aerea ne hanno abbattuti o neutralizzati 92 nel nord e nell'est del Paese, mentre 8 droni hanno colpito 6 località e dei detriti sono caduti in 4 località. Lo riporta Rbc-Ucraina, citando il canale Telegram dell'Aeronautica militare ucraina. I lanci dei droni sono stati effettuati dalle direzioni di Bryansk, Kursk, Millerovo, Orel, Primorsko-Akhtarsk (Federazione Russa), nonché dai territori occupati della regione di Donetsk e della Crimea. L'attacco aereo, ha spiegato Kiev, è stato respinto dall'aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica, dai sistemi senza pilota e dai gruppi di fuoco mobili ucraine. L'aeronautica militare ha inoltre precisato che l'attacco è ancora in corso.
Lettonia: droni da Russia, uno causa incendio a sito petrolifero
L'esercito lettone ha annunciato che due droni lanciati dalla Russia si sono schiantati sul territorio nazionale e l'esplosione di uno in un impianto petrolifero ha provocato un incendio. Secondo la polizia locale, citata in un rapporto dell'emittente statale Lsm, uno dei droni ha colpito un impianto petrolifero nella città di Rezekne, situata a circa 40 chilometri dal confine russo. E' stato poi riferito che sul posto e' scoppiato un incendio. A seguito dell'incursione dei droni, le autorità lettoni hanno diramato un allarme ai residenti della zona di confine alle 4:09 del mattino (ora locale), chiedendo loro di rimanere in casa. Nella città di Rezekne è stato annunciato che le scuole sarebbero rimaste chiuse per tutta la giornata. La Lettonia è un paese membro della Nato.
Raid di Kiev contro città in Russia: danni e feriti
Un attacco ucraino contro edifici residenziali nella città di confine russa di Bryansk ha ferito 13 persone, tra cui un bambino. Lo ha riferito il governatore della regione, Aleksandr Bogomaz. Il raid, avvenuto nella notte, ha colpito il distretto di Bezhitsky, danneggiando due palazzi, oltre 20 appartamenti e circa 40 veicoli, ha riferito Bogomaz su Telegram. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, ha detto che, sempre nella notte, almeno tre droni "in volo verso Mosca" sono stati distrutti.
Zelensky: "Persino la parata di Mosca dipende da noi"
"Ringrazio ogni Stato e leader che ha sostenuto la proposta dell'Ucraina per un cessate il fuoco completo. La Russia ha risposto solo con nuovi attacchi, per tutto il giorno, quasi ogni ora. L'Ucraina risponderà a tono. A seconda della situazione durante la notte e domani, determineremo anche le nostre risposte pienamente giustificate". Lo annuncia su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "La Russia ha ricevuto da noi una chiara proposta sul silenzio delle armi e sulla diplomazia e sa come contattare l'Ucraina o i nostri partner per coordinare i dettagli - aggiunge -. Se la persona a Mosca (Putin, ndr), che non può vivere senza guerra, si preoccupa solo di una parata e nient'altro, è un'altra questione. L'Ucraina è pronta a lavorare per la pace. L'Ucraina cerca di porre fine a questa guerra con dignità. La Russia ha combattuto fino al punto in cui persino la sua principale parata ora dipende da noi. Questo è un segnale chiaro: Basta, è abbastanza".
Mosca, circa 350 droni ucraini abbattuti stanotte sulle regioni russe
Mosca afferma che 347 droni ucraini sono stati abbattuti stanotte sopra le regioni russe, il Mar Caspio, il Mar Nero e il Mar d'Azov. Lo rende noto l'agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa russo.
Mosca: evacuate ambasciate, possibile attacco a Kiev il 9 maggio
Il ministero degli Esteri russo ha avvertito mercoledì di un "inevitabile attacco di rappresaglia" qualora Kiev attaccasse Mosca il giorno della parata militare per commemorare l'81 anniversario della vittoria sovietica sulla Germania nazista, che si terrà il 9 maggio, e ha invitato i diplomatici stranieri a lasciare la capitale ucraina. In una dichiarazione, il Ministero degli Esteri ha ricordato che il ministero della Difesa russo aveva gia' avvertito delle conseguenze di qualsiasi tentativo di turbare i festeggiamenti in "una festa sacra per tutti i russi" e ha esortato a prendere queste dichiarazioni con la "massima serietà". Pertanto, ha raccomandato di "garantire la tempestiva evacuazione del personale diplomatico e di altre missioni, nonché dei cittadini, da Kiev, a causa dell'inevitabilità di un attacco di rappresaglia da parte delle Forze Armate russe" contro la capitale ucraina se Kiev "mettera' in atto i suoi piani terroristici".