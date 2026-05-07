Russia, annunciate nuove restrizioni a Internet per il 9 maggio

In vista del Giorno della Vittoria, il ministero per lo sviluppo digitale, le comunicazioni e i mass media ha fatto sapere che l'accesso a Internet verrà temporaneamente limitato, senza alcun risarcimento alle aziende. Il Cremlino ha inoltre aumentato le misure di sicurezza per Putin

Le restrizioni

Come riporta la Tass, a partire dal 9 maggio la Russia introdurrà restrizioni temporanee all'utilizzo di internet mobile, tra cui la creazione di liste di siti web consentiti. Lo riferisce il ministero per lo sviluppo digitale, le comunicazioni e i mass media. "Per garantire la sicurezza delle celebrazioni del Giorno della Vittoria del 9 maggio, l'accesso a internet mobile, compresi i siti web autorizzati, e ai servizi SMS a Mosca sarà temporaneamente limitato", ha comunicato il ministero. Per l'interruzione di Internet non verranno risarcite le aziende perché - ha dichiarato il Cremlino - la priorità è la sicurezza delle persone. In vista della parata del Giorno della Vittoria, Mosca ha poi fatto sapere che sono già state adottate ulteriori misure di sicurezza per Putin.