Russia, annunciate nuove restrizioni a Internet per il 9 maggio

In vista del Giorno della Vittoria, il ministero per lo sviluppo digitale, le comunicazioni e i mass media ha fatto sapere che l'accesso a Internet verrà temporaneamente limitato, senza alcun risarcimento alle aziende. Il Cremlino ha inoltre aumentato le misure di sicurezza per Putin
Per la Giornata della Vittoria, celebrata in Russia il 9 maggio, verrà temporaneamente limitato l'accesso a Internet per garantire la sicurezza dei cittadini. Mosca ha inoltre reso noto un aumento delle misure di protezione di Putin per evitare minacce durante il corso della parata.
Le restrizioni
Come riporta la Tass, a partire dal 9 maggio la Russia introdurrà restrizioni temporanee all'utilizzo di internet mobile, tra cui la creazione di liste di siti web consentiti. Lo riferisce il ministero per lo sviluppo digitale, le comunicazioni e i mass media. "Per garantire la sicurezza delle celebrazioni del Giorno della Vittoria del 9 maggio, l'accesso a internet mobile, compresi i siti web autorizzati, e ai servizi SMS a Mosca sarà temporaneamente limitato", ha comunicato il ministero. Per l'interruzione di Internet non verranno risarcite le aziende perché - ha dichiarato il Cremlino - la priorità è la sicurezza delle persone. In vista della parata del Giorno della Vittoria, Mosca ha poi fatto sapere che sono già state adottate ulteriori misure di sicurezza per Putin.