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Trump sta perdendo parte dei repubblicani a causa della guerra in Iran

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

All'interno del partito del presidente la frattura tra Maga e non-Maga è sempre più netta e a farla risaltare è proprio la questione mediorientale. E in vista delle prossime elezioni questo è un problema per Trump: un campanello di allarme sintomo di un più ampio malcontento

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