L'arrivo di Marco Rubio a Roma: a breve l'incontro con Papa Leone XIV

Dopo essere atterrato all'aeroporto di Roma Ciampino, il segretario di Stato americano ha raggiunto il Vaticano per incontrare Papa Leone XIV e il cardinale Pietro Parolin. Domani, Rubio si recherà a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni e vedrà anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e quello della Difesa, Guido Crosetto