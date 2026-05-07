L'arrivo di Marco Rubio a Roma: a breve l'incontro con Papa Leone XIV
Dopo essere atterrato all'aeroporto di Roma Ciampino, il segretario di Stato americano ha raggiunto il Vaticano per incontrare Papa Leone XIV e il cardinale Pietro Parolin. Domani, Rubio si recherà a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni e vedrà anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e quello della Difesa, Guido Crosetto
- Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma. Dopo essere atterrato all'aeroporto di Ciampino, tra rigide misure di sicurezza, il capo del Dipartimento di Stato Usa, responsabile della politica estera statunitense, ha raggiunto il Vaticano per fare visita a Papa Leone XIV. Domani è atteso a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni.
- Oltre al pontefice e alla presidente del Consiglio, il segretario di Stato Usa incontrerà nella Capitale anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e quello della Difesa, Guido Crosetto.
- Dopo essere atterrato a Ciampino, Rubio ha fatto tappa all'Hotel Rome Edition, per poi ripartire verso il Vaticano in vista dell'incontro con Papa Prevost e successivamente con il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Il Segretario di Stato Usa è accompagnato dall'ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede Brian Burch.
- Arrivato in Vaticano, Rubio è stato accolto nel Cortile di San Damaso dal Prefetto della Casa Pontificia, monsignor Petar Rajič. Poi è stato accompagnato all'interno del Palazzo apostolico per l'incontro con il Papa.
- Quando il segretario di Stato Usa è giunto in via della Conciliazione, accompagnato da diverse vetture di scorta, è uscito dal colonnato il premier polacco Donald Tusk, che nelle scorse ore ha avuto un incontro con Leone XIV.
- "La giornata di oggi mette in evidenza questa caratteristica abbastanza unica di Roma: una città che per tante ragioni storiche, molto complesse e molto evidenti a tutti, è sì una grande metropoli, una capitale di uno Stato importante membro fondatore dell'Unione Europea, ma è anche il centro mondiale della cristianità", ha detto il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, intervenendo a Live In Roma di Sky Tg24.
- La presenza di Rubio a Roma ha suscitato polemiche, con alcuni manifestanti che sono scesi in piazza per "chiederne l'espulsione". "Questo criminale internazionale è complice del genocidio a Gaza e responsabile della guerra in Medio Oriente, nonché protagonista della campagna contro Cuba che rischia di essere attaccata dagli Stati Uniti", hanno attaccato gli attivisti di Osa (Opposizione Studentesca d'Alternativa).