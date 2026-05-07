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L'arrivo di Marco Rubio a Roma: a breve l'incontro con Papa Leone XIV

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Dopo essere atterrato all'aeroporto di Roma Ciampino, il segretario di Stato americano ha raggiunto il Vaticano per incontrare Papa Leone XIV e il cardinale Pietro Parolin. Domani, Rubio si recherà a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni e vedrà anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e quello della Difesa, Guido Crosetto

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