Grande Fratello Vip, le anticipazioni di venerdì 15 maggio

Ilary Blasi entrerà in casa per un’importante comunicazione agli inquilini. Annunciato anche il ritorno di Valeria Marini. Spazio verdetto del televoto per il quarto posta in finale tra Raul Dumitras e Renato Biancardi
Nuovo appuntamento con l’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi condurrà l’attesa semifinale del reality-show. Renato Biancardi e Raul Dumitras al televoto per il quarto posto da finalista. Come rivelato dalle anticipazioni, Valeria Marini farà il suo ritorno in casa.
grande fratello vip, le anticipazioni della semifinale
Venerdì 15 maggio Ilary Blasi (FOTO) condurrà la semifinale del Grande Fratello Vip. In studio anche le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Il sito ufficiale del programma televisivo ha svelato le prime anticipazioni della serata. Stando a quanto riportato, Ilary Blasi incontrerà i concorrenti di persona per un’importante comunicazione. Inoltre, dopo aver trascorso alcuni giorni all’interno della casa più spiata del piccolo schermo, Valeria Marini varcherà nuovamente la porta rossa per una consegna. Massimo riserbo sui dettagli.
Spazio al ballottaggio per il quarto posto in finale tra Raul Dumitras e Renato Biancardi. Annunciato anche un televoto flash eliminatorio. Spazio al ruolo di Francesca Manzini all’interno della casa più spiata del piccolo schermo, mentre Lucia Ilardo riceverà una sorpresa da parte della mamma. Raimondo Todaro affronterà Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Infine, gli inquilini saranno protagonisti di una nuova battle dei talenti: la squadra degli uomini contro quella delle donne.
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Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo è la terza finalista
Nell’ultima puntata, andata in onda martedì 12 maggio, Lucia Ilardo (FOTO) ha staccato un biglietto per la finale. Dopo l’annuncio della sua vittoria al televoto, l’inquilina ha dichiarato: “Non mi sembra vero. Sto vivendo un bellissimo sogno e vi ringrazio tutti”. In finale anche Antonella Elia e Alessandra Mussolini.
Tra i concorrenti di questa edizione anche Ibiza Altea. Dopo l’uscita dalla casa, l’influencer ha raccontato: “Un mese pieno di emozioni, spettacolo e anche qualche sconfitta. Ora arrivano progetti che richiederanno ancora più impegno e sacrificio, ma con l’amore della family tutto pesa un po’ meno”. Paola Caruso ha invece raccontato sul suo profilo Instagram da oltre un milione di follower: “Grazie a tutte le persone che mi amano e mi hanno amato sempre e sostenuto in questo mese e mezzo. Vi porto nel cuore”.
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Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è la seconda finalista
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Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO
Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere