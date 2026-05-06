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Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è la seconda finalista

Spettacolo

Matteo Rossini

©Getty

Antonella Elia e Alessandra Mussolini sono le prime due finaliste dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Al televoto quattro inquilini: Marco Berry, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Francesca Manzini

Nuovo appuntamento con la casa più spiata del piccolo schermo. Martedì 5 maggio Ilary Blasi ha condotto la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip. Alessandra Mussolini ha conquistato il secondo posto nella finale del reality-show. Al televoto quattro inquilini: Marco Berry, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Francesca Manzini.

grande fratello vip, il riassunto di martedì 5 maggio

Ilary Blasi ha accompagnato il pubblico nel corso di una nuova puntata del Grande Fratello Vip. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La conduttrice ha aperto l’appuntamento parlando della crisi di Alessandra Mussolini, ormai ai ferri corti con Antonella Elia e Marco Berry.

 

Spazio al verdetto del televoto. Alessandra Mussolini ha conquistato il secondo posto in finale grazie al 43,43% dei voti contro il 31,08% per Adriana Volpe, l’11,58% a favore di Raul Dumitras, il 6,6% per Francesca Manzini, il 4,67% a supporto di Lucia Ilardo e il 2,64% a favore di Marco Berry. Successivamente, la seconda finalista ha indicato il concorrente candidato direttamente al prossimo televoto: Marco Berry.

 

Dopo l’uscita dallo studio, Alessandra Mussolini (FOTO) ha commentato la vittoria in un post condiviso dal profilo Instagram del reality-show: “Sono felicissima, è stato un colpo tremendo”. Adriana Volpe ha dichiarato: “Siamo rovinati, cioè lei finalista insieme ad Antonella, succederà il finimondo, non oso pensare ai prossimi giorni, lei libera di dire tutto quello che vuole”.

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In seguito, la conduttrice (FOTO) ha spostato l’attenzione sulla relazione finita tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La concorrente ha dichiarato: “Lui comunque resterà sempre parte di me, è finita, però è come se mi fossi tagliata un braccio”. L’inquilina ha aggiunto: “Non si può ritornare indietro perché non si può, però è come se avessi perso una parte di me che non riavrò mai più”.

 

Infine, gli inquilini hanno fatto le attese nomination. Al ballottaggio Marco Berry, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Francesca Manzini. Il concorrente meno votato andrà direttamente al prossimo televoto eliminatorio.

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