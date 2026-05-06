Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è la seconda finalista

Antonella Elia e Alessandra Mussolini sono le prime due finaliste dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Al televoto quattro inquilini: Marco Berry, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Francesca Manzini

Nuovo appuntamento con la casa più spiata del piccolo schermo. Martedì 5 maggio Ilary Blasi ha condotto la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip. Alessandra Mussolini ha conquistato il secondo posto nella finale del reality-show. Al televoto quattro inquilini: Marco Berry, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Francesca Manzini.

grande fratello vip, il riassunto di martedì 5 maggio Ilary Blasi ha accompagnato il pubblico nel corso di una nuova puntata del Grande Fratello Vip. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La conduttrice ha aperto l’appuntamento parlando della crisi di Alessandra Mussolini, ormai ai ferri corti con Antonella Elia e Marco Berry. Spazio al verdetto del televoto. Alessandra Mussolini ha conquistato il secondo posto in finale grazie al 43,43% dei voti contro il 31,08% per Adriana Volpe, l’11,58% a favore di Raul Dumitras, il 6,6% per Francesca Manzini, il 4,67% a supporto di Lucia Ilardo e il 2,64% a favore di Marco Berry. Successivamente, la seconda finalista ha indicato il concorrente candidato direttamente al prossimo televoto: Marco Berry. Dopo l’uscita dallo studio, Alessandra Mussolini (FOTO) ha commentato la vittoria in un post condiviso dal profilo Instagram del reality-show: “Sono felicissima, è stato un colpo tremendo”. Adriana Volpe ha dichiarato: “Siamo rovinati, cioè lei finalista insieme ad Antonella, succederà il finimondo, non oso pensare ai prossimi giorni, lei libera di dire tutto quello che vuole”. Approfondimento Grande Fratello Vip, eliminata Paola Caruso