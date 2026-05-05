Grande Fratello vip, le anticipazioni di martedì 5 maggio

Stando a quanto rivelato, la nuova puntata cercherà di fare luce su alcune dinamiche all’interno della casa: dal percorso di Alessandra Mussolini al rapporto conflittuale tra Francesca Manzini e Marco Berry. Annunciata anche una sorpresa per Raimondo Todaro. Inoltre, attesa per il ballottaggio che decreterà il secondo concorrente a staccare un biglietto per la finale. Al televoto ben sei inquilini, ovvero Adriana Volpe , Alessandra Mussolini , Francesca Manzini , Lucia Ilardo , Marco Berry e Raul Dumitras . Già in finale Antonella Elia.

Nell’ultimo appuntamento, andato in onda martedì 28 aprile, Paola Caruso (FOTO) ha dovuto lasciare definitivamente il reality-show mettendo fine al suo sogno di vittoria. Subito dopo l’uscita dalla casa, la showgirl ha parlato dell’esperienza televisiva in un video condiviso su Instagram: “Mi dispiace perché sono stata vera. Sono sempre sincera”. La showgirl ha aggiunto: “A me piace star tranquilla, magari avrei potuto giocare un po’ di più su alcune cose, ma non sarei stata me stessa, io sono così, nel bene e nel male”. Sempre nella tredicesima puntata, Valeria Marini ha lasciato il reality-show dopo aver trascorso alcuni giorni come ospite all'interno della casa.