Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras sono i sei inquilini attualmente al ballottaggio. Il concorrente più votato accederà direttamente alla finale del reality-show. Annunciata una sorpresa per Raimondo Todaro nella nuova puntata
Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Martedì 5 maggio Ilary Blasi condurrà la quattordicesima puntata dell’edizione 2026 del celebre reality-show. Attesa per il televoto che decreterà il secondo finalista tra sei concorrenti, ovvero Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras.
Grande Fratello vip, le anticipazioni di martedì 5 maggio
Ilary Blasi (FOTO) accompagnerà il pubblico nel corso del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Presenti in studio le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, chiamate a commentare gli avvenimenti all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. A pochi giorni dall’appuntamento conclusivo, il sito di Mediaset Infinity ha pubblicato le anticipazioni di martedì 5 maggio.
Stando a quanto rivelato, la nuova puntata cercherà di fare luce su alcune dinamiche all’interno della casa: dal percorso di Alessandra Mussolini al rapporto conflittuale tra Francesca Manzini e Marco Berry. Annunciata anche una sorpresa per Raimondo Todaro. Inoltre, attesa per il ballottaggio che decreterà il secondo concorrente a staccare un biglietto per la finale. Al televoto ben sei inquilini, ovvero Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Già in finale Antonella Elia.
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Grande Fratello Vip, eliminata Paola Caruso
Nell’ultimo appuntamento, andato in onda martedì 28 aprile, Paola Caruso (FOTO) ha dovuto lasciare definitivamente il reality-show mettendo fine al suo sogno di vittoria. Subito dopo l’uscita dalla casa, la showgirl ha parlato dell’esperienza televisiva in un video condiviso su Instagram: “Mi dispiace perché sono stata vera. Sono sempre sincera”. La showgirl ha aggiunto: “A me piace star tranquilla, magari avrei potuto giocare un po’ di più su alcune cose, ma non sarei stata me stessa, io sono così, nel bene e nel male”. Sempre nella tredicesima puntata, Valeria Marini ha lasciato il reality-show dopo aver trascorso alcuni giorni come ospite all'interno della casa.
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Grande Fratello Vip 2026, il riassunto dell'undicesima puntata
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Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO
Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere