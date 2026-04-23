Grande Fratello Vip 2026, il riassunto dell'undicesima puntata

Dopo aver perso al televoto, Paola Caruso ha lasciato la casa trasferendosi nel monolocale adiacente. Renato Biancardi ha ricevuto una sorpresa da parte della madre. Immune Adriana Volpe. Al televoto Alessandra Mussolini e Marco Berry
Ilary Blasi ha condotto l’undicesima puntata dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Dopo aver momentaneamente abbandonato la casa, Paola Caruso si è trasferita nel monolocale. Al televoto due concorrenti: Alessandra Mussolini e Marco Berry. L’esito del ballottaggio sarà svelato nel corso dell’undicesimo appuntamento.
grande fratello vip, la puntata di mercoledì 22 aprile
Mercoledì 22 aprile Ilary Blasi (FOTO), affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ha accompagnato il pubblico nel corso dell’undicesimo appuntamento con il reality-show. La conduttrice ha aperto la puntata parlando delle rivalità all’interno della casa. Spazio anche al rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi.
In seguito, Ilary Blasi ha annunciato la finta eliminazione di Paola Caruso, votata dal 9,21% del pubblico contro il 52,88% per Adriana Volpe e il 37,91% a favore di Alessandra Mussolini. La concorrente sconfitta ha commentato: “Mi spiace di non essere stata capita, di non aver giocato e di essere stata me stessa. Ho soltanto il rimpianto di non essere stata falsa”. All’insaputa degli altri inquilini, Paola Caruso ha lasciato la casa raggiungendo il monolocale. Immune Adriana Volpe poiché la più votata dai telespettatori.
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Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination
Renato Biancardi ha ricevuto una sorpresa da parte della mamma. La donna ha commentato il percorso del figlio: “Ci stai facendo divertire tantissimo. Siamo fieri di te, sono orgogliosa. Stai uscendo come un bravo ragazzo, sincero, e hai una dote: fai sorridere le persone, porti il buonumore”. La mamma ha aggiunto: “Le persone che non ti vogliono bene sono Alessandra e Lucia, sempre con questi chiarimenti. Devi fare il percorso con le persone che ti fanno stare bene”. Il concorrente ha poi parlato del grande amore per la figlia: “Ho fallito il progetto più grande che è quello del matrimonio. La bimba vive con la mia ex moglie e, ogni volta che la vedo, non posso stare il tempo che vorrei, quindi le dico: Robby, dammi qualcosa di tuo”.
Infine, gli inquilini hanno fatto le nuove attese nomination. Al televoto Marco Berry (FOTO) e Alessandra Mussolini. Il concorrente meno votato dovrà abbandonare la casa più spiata del piccolo schermo nel corso del dodicesimo appuntamento.
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Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere