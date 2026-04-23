Grande Fratello Vip 2026, il riassunto dell'undicesima puntata

In seguito, Ilary Blasi ha annunciato la finta eliminazione di Paola Caruso , votata dal 9,21% del pubblico contro il 52,88% per Adriana Volpe e il 37,91% a favore di Alessandra Mussolini. La concorrente sconfitta ha commentato: “Mi spiace di non essere stata capita, di non aver giocato e di essere stata me stessa. Ho soltanto il rimpianto di non essere stata falsa”. All’insaputa degli altri inquilini, Paola Caruso ha lasciato la casa raggiungendo il monolocale. Immune Adriana Volpe poiché la più votata dai telespettatori.

Renato Biancardi ha ricevuto una sorpresa da parte della mamma. La donna ha commentato il percorso del figlio: “Ci stai facendo divertire tantissimo. Siamo fieri di te, sono orgogliosa. Stai uscendo come un bravo ragazzo, sincero, e hai una dote: fai sorridere le persone, porti il buonumore”. La mamma ha aggiunto: “Le persone che non ti vogliono bene sono Alessandra e Lucia, sempre con questi chiarimenti. Devi fare il percorso con le persone che ti fanno stare bene”. Il concorrente ha poi parlato del grande amore per la figlia: “Ho fallito il progetto più grande che è quello del matrimonio. La bimba vive con la mia ex moglie e, ogni volta che la vedo, non posso stare il tempo che vorrei, quindi le dico: Robby, dammi qualcosa di tuo”.

Infine, gli inquilini hanno fatto le nuove attese nomination. Al televoto Marco Berry (FOTO) e Alessandra Mussolini. Il concorrente meno votato dovrà abbandonare la casa più spiata del piccolo schermo nel corso del dodicesimo appuntamento.