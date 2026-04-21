Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Nella decima puntata, andata in onda venerdì 17 aprile, Antonella Elia è divenuta la prima finalista dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. La concorrente ha avuto la meglio al televoto contro Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Lucia Ilardo

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Mercoledì 22 aprile Ilary Blasi sarà alla guida dell’undicesima puntata dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Presenti in studio anche le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, chiamate a commentare gli avvenimenti all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Paola Caruso sono le tre concorrenti attualmente al televoto. La conduttrice svelerà l’esito del ballottaggio annunciando il nome della nuova inquilina eliminata. Nella decima puntata, andata in onda venerdì 17 aprile, Antonella Elia è divenuta la prima finalista di questa edizione. Subito dopo l’annuncio, l’inquilina ha raccontato la gioia in un video condiviso su Instagram: “Per me è come aver vinto”.

Oltre alla finalista e alle tre concorrenti nominate, altri sei inquilini sono ancora all'interno della casa: Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi (FOTO).