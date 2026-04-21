Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Nella decima puntata, andata in onda venerdì 17 aprile, Antonella Elia è divenuta la prima finalista dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. La concorrente ha avuto la meglio al televoto contro Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Lucia Ilardo
Undicesima puntata del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi (FOTO) accompagnerà il pubblico nel corso del nuovo appuntamento con il reality-show. Attesa per il verdetto del televoto che decreterà la nuova concorrente eliminata tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Paola Caruso.
grande fratello vip, il televoto
Mercoledì 22 aprile Ilary Blasi sarà alla guida dell’undicesima puntata dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Presenti in studio anche le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, chiamate a commentare gli avvenimenti all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Paola Caruso sono le tre concorrenti attualmente al televoto. La conduttrice svelerà l’esito del ballottaggio annunciando il nome della nuova inquilina eliminata. Nella decima puntata, andata in onda venerdì 17 aprile, Antonella Elia è divenuta la prima finalista di questa edizione. Subito dopo l’annuncio, l’inquilina ha raccontato la gioia in un video condiviso su Instagram: “Per me è come aver vinto”.
Oltre alla finalista e alle tre concorrenti nominate, altri sei inquilini sono ancora all'interno della casa: Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi (FOTO).
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Nella decima puntata Nicolò Brigante ha deciso di abbandonare il reality-show: “Vivere questa esperienza è un'altra cosa, quello che viviamo qui è amplificato. Oggi quello che mi fa stare male è vivere in questo posto chiuso, la lontananza e non avere certezze”. Dopo aver incontrato sua madre, il concorrente ha confermato la decisione: “Io in questo momento non ho più lo spirito giusto, preferisco uscire e stare un po' con loro”.
Dopo l'uscita dalla casa, l'ex inquilino ha scritto sul suo profilo Instagram: "Ci sono esperienze che non puoi spiegare, puoi solo viverle. Dentro ho messo tutto, testa, istinto, emozioni. Ho sbagliato, ho imparato, sono cresciuto. Grazie a chi mi ha sostenuto, a chi ha creduto in me, a chi mi ha fatto arrivare anche solo un messaggio o un pensiero. Adesso si riparte, a modo mio".
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Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere