Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Grande attesa per il televoto in corso. Ilary Blasi annuncerà il nome della prima finalista di questa edizione tra Adriana Volpe, Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo
Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Venerdì 17 aprile Ilary Blasi condurrà la decima puntata del reality-show (FOTO). Attesa per il verdetto del televoto che decreterà la prima finalista di questa edizione tra Adriana Volpe, Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo.
grande fratello vip, le anticipazioni di venerdì 17 aprile
Nuove emozioni nella casa più spiata del piccolo schermo. Ilary Blasi guiderà il pubblico nel corso del decimo appuntamento dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. In studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a commentare i comportamenti degli inquilini. Stando alle recenti anticipazioni pubblicate dal sito del reality-show, la conduttrice cercherà di fare luce sulla fine dell’alleanza tra Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini.
Spazio anche al percorso di Nicolò Brigante. L’inquilino, indeciso se continuare il gioco o meno, riceverà una sorpresa da parte della madre e della sorella. Massimo riserbo sulla presenza di altri ospiti.
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Grande attesa per il televoto in corso. Ilary Blasi (FOTO) avrà il compito di annunciare il nome della prima finalista di questa edizione tra Adriana Volpe, Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo.
Nell’ultima puntata, andata in onda martedì 14 aprile, Barbara Blu Prezia (FOTO) ha lasciato definitivamente il programma televisivo. Dopo l’uscita dalla casa, la modella e musicista ha ringraziato il pubblico in un video condiviso su Instagram: “Non vedo l’ora di fare le mie cose, sono super felice e grazie mille a tutti”. Precedentemente altri tre concorrenti hanno dovuto lasciare il reality-show: Ibiza Altea, Giovanni Calvario e Dario Cassini. Ricordiamo anche l’abbandono volontario di GionnyScandal. Il rapper ha dichiarato: “Grazie con tutto il cuore per il supporto e l’amore che mi avete dato in queste due settimane, lo percepivo ogni giorno ed ogni ora come lo percepisco tuttora. GionnyScandal avrebbe voluto rimanere ma Gionata non ce la faceva più”.
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Immagine tratta dal profilo Instagram @_bluette
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Blu Barbara Prezia è una concorrente dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. La ragazza, affermatasi con la partecipazione a Pechino Express in coppia con Carolina Stramare nel 2023, è una modella e musicista che vanta oltre 80.000 follower su Instagram