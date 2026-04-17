Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Grande attesa per il televoto in corso. Ilary Blasi (FOTO) avrà il compito di annunciare il nome della prima finalista di questa edizione tra Adriana Volpe, Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo.

Nell’ultima puntata, andata in onda martedì 14 aprile, Barbara Blu Prezia (FOTO) ha lasciato definitivamente il programma televisivo. Dopo l’uscita dalla casa, la modella e musicista ha ringraziato il pubblico in un video condiviso su Instagram: “Non vedo l’ora di fare le mie cose, sono super felice e grazie mille a tutti”. Precedentemente altri tre concorrenti hanno dovuto lasciare il reality-show: Ibiza Altea, Giovanni Calvario e Dario Cassini. Ricordiamo anche l’abbandono volontario di GionnyScandal. Il rapper ha dichiarato: “Grazie con tutto il cuore per il supporto e l’amore che mi avete dato in queste due settimane, lo percepivo ogni giorno ed ogni ora come lo percepisco tuttora. GionnyScandal avrebbe voluto rimanere ma Gionata non ce la faceva più”.