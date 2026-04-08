Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della settima puntata

Eliminata Ibiza Altea. Dopo l’uscita dalla casa, l’ex inquilina ha commentato: “Sono un po’ triste”. Al televoto Lucia Ilardo e Marco Berry. Il concorrente meno votato andrà direttamente al prossimo ballottaggio eliminatorio
Martedì 7 aprile Ilary Blasi ha condotto la settima puntata dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Ibiza Altea ha lasciato definitivamente il reality-show. Al televoto due concorrenti: Lucia Ilardo e Marco Berry. Raimondo Todaro ha ricevuto una sorpresa da parte della figlia Jasmine.
GRANDE FRATELLO VIP, LA PUNTATA DI martedì 7 aprile
Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha accompagnato il pubblico nel corso della serata. La conduttrice ha aperto la puntata parlando del rapporto conflittuale tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, inizialmente amiche. Antonella Elia ha spiegato: “Alessandra è quella che mi ha delusa di più. Pensavo che con Alessandra ci fosse una comprensione che va al di là del gioco”. Alessanda Mussolini ha risposto "Bugiarda, manco brava a recitare. Piange per finta". In seguito, Raimondo Todaro ha potuto riabbracciare la figlia Jasmine.
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Dopo aver parlato del rapporto di Renato Biancardi e Lucia Ilardo, Ilary Blasi ha svelato l’esito del televoto: eliminata Ibiza Altea con il 25,63% dei voti contro il 45,71% a favore di Antonella Elia e il 28,66% a supporto di Marco Berry. Dopo aver lasciato definitivamente la casa, l’ex inquilina ha dichiarato sul profilo Instagram del reality-show: “Purtroppo me ne sono andata, Ibiza lascia la casa. Sono un po’ triste, ma sono sicura di aver lasciato un pezzo di me stessa”.
Successivamente, Alessandra Mussolini ha ripercorso parte della sua storia: “Ho vissuto fino a dieci anni con nonna Romilda e mia sorella Elisabetta. La vita è stata anche molto difficile, ma bisogna affrontarla e stare insieme. Quando io avevo l’ansia o un dispiacere, mamma mi diceva vai avanti. Mi ha alleggerito la vita". Infine, la conduttrice ha dato il via alle nomination. Al televoto Lucia Ilardo e Marco Berry. L’inquilino meno votato andrà direttamente al prossimo ballottaggio eliminatorio. L’esito sarà svelato nel corso del prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip (FOTO).
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Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere