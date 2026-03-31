Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della quinta puntata

Giovanni Calvario ha abbondato definitivamente il reality-show. Al televoto Raimondo Todaro e Ibiza Altea. Il concorrente meno votato andrà direttamente al prossimo ballottaggio eliminatorio

Lunedì 30 marzo Ilary Blasi ha condotto il quinto appuntamento con l’edizione 2026 del Grande Fratello Vip ( FOTO ). Al centro il risultato del televoto eliminatorio. Spazio alle sorprese e alle nuove nomination. Al ballottaggio due concorrenti: Raimondo Todaro e Ibiza Altea.

Subito dopo l’uscita dalla casa, l’ex inquilino ha commentato l’eliminazione in un video condiviso dal profilo Instagram del reality-show. Giovanni Calvario ha dichiarato: “Ho combattuto con i miei valori e la mia eleganza. Se ho dato fastidio ad alcuni, non è un mio problema, però sono stato sempre fedele a ciò che mi hanno insegnato nella mia famiglia e continuerò a farlo per tutta la mia vita. Grazia a tutti e ci vediamo prestissimo”.

Ilary Blasi ha accompagnato il pubblico nel corso della quinta puntata del reality-show . In studio le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici , chiamate a commentare i comportamenti dei concorrenti all'interno della casa più spiata del piccolo schermo. Il televoto ha condannato Giovanni Calvario , scelto dal 5,92% dei telespettatori contro il 21,09% per Antonella Elia, il 18,62% a supporto di Francesca Manzini, il 13,81% per Raul Dumitras, l’11,08% per Adriana Volpe, il 10,21% per Lucia Ilardo e infine il 9,95% in favore di Marco Berry.

Nel corso della puntata i concorrenti hanno parlato anche della sintonia tra Raimondo Todaro e Francesca Manzini, mentre Alessandra Mussolini è stata protagonista di una sorpresa da parte dei figli. Dopo aver riabbracciato Clarissa, la concorrente ha ricevuto un video da parte di Romano e Caterina. Alessandra Mussolini ha commentato la presenza della figlia in casa: "È una grande prova d'amore perché lei non voleva venire".

Spazio anche al rapporto di Ibiza Altea con gli altri inquilini della casa. Adriana Volpe ha rivisto la figlia Gisele. Infine, Ilary Blasi (FOTO) ha dato il via alle nuove nomination. Immune Renato Biancardi. Al televoto Raimondo Todaro e Ibiza Altea. I due inquilini vivranno isolati dal resto del gruppo. Il concorrente meno votato andrà direttamente al prossimo ballottaggio eliminatorio.