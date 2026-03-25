Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della terza puntata

Dario Cassini è il primo concorrente eliminato di questa edizione. Al televoto quattro inquilini: Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry. Confronto tra Antonella Elia e l’ex fidanzato Pietro Delle Piane

Ilary Blasi ha guidato la terza puntata dell’edizione 2026 del Grande Fratello VIP . In studio anche le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici . Dario Cassini ha dovuto lasciare definitivamente il reality-show. Quattro concorrenti al televoto per l'immunità.

grande fratello VIP, la puntata di lunedì 24 marzo

Martedì 24 marzo Ilary Blasi ha condotto un nuovo appuntamento con il reality-show (FOTO). In studio anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli per commentare i comportamenti dei concorrenti. La conduttrice ha aperto la serata parlando del rapporto conflittuale tra Antonella Elia e Dario Cassini. L’attore ha dichiarato: “Antonella è una bambina. Quando è in difficoltà si incattivisce”. Spazio alle incomprensioni tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini e all’avvicinamento tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi.

Pietro Delle Piane, ex fidanzato di Antonella Elia, è entrato in casa per un confronto con la concorrente: “Mi è dispiaciuto moltissimo di come hai parlato del nostro rapporto”. La coinquilina ha risposto: “Non ho mai avuto la forza di pensare che saremmo riusciti a vivere assieme”.