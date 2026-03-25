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Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della terza puntata

Spettacolo

Matteo Rossini

©Getty

Dario Cassini è il primo concorrente eliminato di questa edizione. Al televoto quattro inquilini: Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry. Confronto tra Antonella Elia e l’ex fidanzato Pietro Delle Piane

Ilary Blasi ha guidato la terza puntata dell’edizione 2026 del Grande Fratello VIP. In studio anche le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Dario Cassini ha dovuto lasciare definitivamente il reality-show. Quattro concorrenti al televoto per l'immunità.

grande fratello VIP, la puntata di lunedì 24 marzo

 

Martedì 24 marzo Ilary Blasi ha condotto un nuovo appuntamento con il reality-show (FOTO). In studio anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli per commentare i comportamenti dei concorrenti. La conduttrice ha aperto la serata parlando del rapporto conflittuale tra Antonella Elia e Dario Cassini. L’attore ha dichiarato: “Antonella è una bambina. Quando è in difficoltà si incattivisce”. Spazio alle incomprensioni tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini e all’avvicinamento tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi.

 

Pietro Delle Piane, ex fidanzato di Antonella Elia, è entrato in casa per un confronto con la concorrente: “Mi è dispiaciuto moltissimo di come hai parlato del nostro rapporto”. La coinquilina ha risposto: “Non ho mai avuto la forza di pensare che saremmo riusciti a vivere assieme”.

Approfondimento

Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Successivamente, Ilary Blasi ha svelato il nome del primo concorrente costretto ad abbandonare la casa: Dario Cassini, scelto dal 4,67% dei telespettatori contro il 28,07% per Raimondo Todaro, il 25,57% per Paola Caruso, il 16,14% per Francesca Manzini, il 9,61% per Nicolò Brigante e l’8,76% per Lucia Ilardo. Subito dopo l'uscita, l’attore e comico ha commentato l'eliminazione in un video condiviso dal profilo Instagram del Grande Fratello: “Spero che in qualche modo vi abbia potuto divertire e intrattenere”.

Approfondimento

Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della prima puntata

In seguito, Ilary Blasi ha annunciato i nomi dei due nuovi capitani della casa: Giovanni Calvario per il Club Gold e Alessandra Mussolini per il Club Economy. Infine, la conduttrice (FOTO) ha dato il via alle attese nomination. Al ballottaggio quattro inquilini: Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry. Il concorrente più votato otterrà l’immunità. L’esito del televoto sarà svelato nel prossimo appuntamento del reality-show.

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Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO

Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere

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