Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della prima puntata

Tutti i concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Paola Caruso, Raul Dumitras e Renato Biancardi al televoto per l’immunità
Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha condotto la prima puntata dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Dopo l’ingresso di alcuni concorrenti nella giornata di venerdì 13 marzo, altri dodici inquilini hanno varcato la soglia della porta rossa della casa di Cinecittà.
grande fratello, la puntata di lunedì 17 marzo
È iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo averlo guidato dal 2016 al 2018, Ilary Blasi è tornata al timone del reality-show: “Per me questo è un grande ritorno a casa e a casa si sta sempre bene. Io qui ho lasciato il cuore”. In studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il 13 marzo Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Ibiza Altea hanno dato ufficialmente il via al reality-show facendo il loro ingresso all’interno della casa. A distanza di tre giorni, Ilary Blasi (FOTO) ha dato il benvenuto agli altri dodici inquilini di questa edizione: Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini, Paola Caruso, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Blu Barbara, GionnyScandal, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Nicolò Brigante e Marco Berry.
Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Ibiza Altea sono stati i protagonisti delle prime nomination palesi in Mistery Room. Successivamente, gli altri dodici inquilini hanno fatto le loro votazioni decretando il gruppo di vip al ballottaggio.
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Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO
Prime incomprensioni tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli, al centro anche il rapporto conflittuale tra Adriana Volpe e Antonella Elia, entrambe concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Antonella Elia ha dichiarato: “Io non mi fido perché secondo me c’è in Adriana questa tendenza ad apparire la fatina buona”. L'inquilina ha risposto: "Io l’ho sempre subita, nel senso che lei è provocatrice e destabilizzante perché ci sono momenti in cui ti fa vedere una fragilità che ti porta ad abbracciarla e a fidarti di lei, poi ci sono momenti in cui senza alcun motivo ti deve mettere a terra”.
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Grande Fratello, Ilary Blasi tornerà alla conduzione
Ilary Blasi ha chiesto agli inquilini di schierarsi con una delle donne formando il Club Volpe e il Club Elia. Successivamente, i telespettatori sono stati chiamati a decidere chi premiare tra le due squadre assegnando una serie di privilegi al gruppo di Adriana Volpe.
Prima di chiudere l’appuntamento, Ilary Blasi ha annunciato gli otto concorrenti al televoto che si contenderanno la prima immunità di questa edizione: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Paola Caruso, Raul Dumitras e Renato Biancardi. L’esito del ballottaggio sarà svelato nel prossimo appuntamento con il reality-show (FOTO).
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Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO
Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere