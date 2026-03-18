Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della prima puntata

Ilary Blasi , affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici , ha condotto la prima puntata dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Dopo l’ingresso di alcuni concorrenti nella giornata di venerdì 13 marzo, altri dodici inquilini hanno varcato la soglia della porta rossa della casa di Cinecittà.

grande fratello, la puntata di lunedì 17 marzo

È iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo averlo guidato dal 2016 al 2018, Ilary Blasi è tornata al timone del reality-show: “Per me questo è un grande ritorno a casa e a casa si sta sempre bene. Io qui ho lasciato il cuore”. In studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il 13 marzo Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Ibiza Altea hanno dato ufficialmente il via al reality-show facendo il loro ingresso all’interno della casa. A distanza di tre giorni, Ilary Blasi (FOTO) ha dato il benvenuto agli altri dodici inquilini di questa edizione: Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini, Paola Caruso, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Blu Barbara, GionnyScandal, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Nicolò Brigante e Marco Berry.

Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Ibiza Altea sono stati i protagonisti delle prime nomination palesi in Mistery Room. Successivamente, gli altri dodici inquilini hanno fatto le loro votazioni decretando il gruppo di vip al ballottaggio.