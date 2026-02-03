Grande Fratello, Ilary Blasi tornerà alla conduzione

La diciannovesima e ultima edizione del programma, andata in onda nell’autunno dello scorso anno e durata oltre ottanta giorni, ha visto alla guida Simona Ventura ( FOTO ) affiancata da Ascanio Pacelli , Floriana Secondi , Cristina Plevani e Sonia Bruganelli . Vincitrice Anita Mazzotta, seconda classificata Giulia Soponariu e medaglia di bronzo per Jonas Pepe.

A quasi sei anni dalla conduzione della terza edizione del Grande Fratello VIP, Ilary Blasi ( FOTO ) tornerà al timone del programma. Oltre alle annunciate novità nel format, la nuova edizione del reality-show avrà una durata più ridotta rispetto al passato per un totale di sei settimane di messa in onda. Al momento nessuna indiscrezione sui nomi dei possibili concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa della casa di Cinecittà. Massimo riserbo anche sulla presenza di eventuali opinionisti.

Nel settembre del 2016 Ilary Blasi ha debuttato alla conduzione della prima edizione del Grande Fratello VIP accompagnando il pubblico per quasi due mesi fino alla vittoria finale di Alessia Macari. Dodici mesi dopo la conduttrice ha riacceso i riflettori sul reality-show per un’edizione, dalla durata di 85 giorni, vinta da Daniele Bossari. Terza e ultima volta alla guida per l’edizione vinta da Walter Nudo. Oltre al Grande Fratello, nel corso degli anni Ilary Blasi ha condotto anche altri reality-show, ricordiamo ad esempio le tre edizioni de L’Isola dei Famosi a cavallo tra il 2021 e il 2023.

Dopo essersi raccontata nel documentario Unica, nel 2025 la conduttrice è stata protagonista della docuserie Ilary targata Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ilary Blasi ha portato il pubblico nel suo mondo tra l’amore per Bastian, un viaggio in Giappone e i numerosi impegni di lavoro. Tra le sue più recenti conduzioni televisive ricordiamo anche le ultime due edizioni del Battiti Live. Alla guida anche Alvin.