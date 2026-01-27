San Marino Song Contest, Simona Ventura condurrà la finale

Simona Ventura sarà alla guida della finale del San Marino Song Contest. Roberto Sergio, Direttore Generale di San Marino RTV, ha dichiarato: “A lei va un ringraziamento speciale per il suo entusiasmo e la partecipazione attiva, che daranno indubbiamente valore aggiunto alla serata”
Roberto Sergio, Direttore Generale di San Marino RTV, ha annunciato la presenza di Simona Ventura alla guida della finale del San Marino Song Contest. La conduttrice ha dichiarato: "Per me è veramente un onore e un privilegio. Io sono pronta per cominciare”. L'appuntamento andrà in onda venerdì 6 marzo dal palco del Teatro Nuovo di Dogana. Il vincitore dell'evento rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest 2026.
san marino song contest, la conduzione di simona ventura
Dopo le due semifinali, in programma mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, Simona Ventura condurrà l’appuntamento conclusivo di venerdì 6 marzo in diretta dal palco del Teatro Nuovo di Dogana. Roberto Sergio, Direttore Generale di San Marino RTV, ha rivelato: “Ha deciso di voler essere con noi, con San Marino, e di darci quella marcia in più, quell’entusiasmo in più e quel carisma in più che credo faranno fare l’ulteriore e definitivo salto di qualità a un evento che lo scorso anno è stato rilanciato e che adesso deve diventare straordinario”. Sergio ha aggiunto: “Simona Ventura è una vera professionista. A lei va un ringraziamento speciale per il suo entusiasmo e la partecipazione attiva, che daranno indubbiamente valore aggiunto alla serata”.
Simona Ventura ha dichiarato: “Siamo pronti a fare questa grande finale. Le semifinali sicuramente saranno rafforzative e aiuteranno affinché la finale sia poi ancora più vista”. La conduttrice (FOTO) ha aggiunto: “In questi eventi è importante che ci siano bella musica e leggerezza”. Infine, Simona Ventura ha concluso: “Per me è veramente un onore e un privilegio. Io sono pronta per cominciare”.
San Marino Song Contest eleggerà il portabandiera di San Marino alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna. Sul palco trentacinque nazioni. Nel 2025 Gabry Ponte (FOTO) ha rappresentato San Marino con il brano Tutta l’Italia riuscendo a conquistare un posto in finale.
Nel 2008 San Marino ha debuttato in gara all’Eurovision Song Contest. Oltre alla qualificazione finale ottenuta da Gabry Ponte, il Paese è riuscito ad accedere all’appuntamento conclusivo in altre tre occasioni: nel 2014 con Maybe (Forse) di Valentina Monetta, nel 2019 con Say Na Na Na di Serhat e nel 2021 con Adrenalina di Senhit e Flo Rida. Tra i rappresentanti di San Marino ricordiamo anche Achille Lauro (FOTO) con Stripper nel 2022 e i Piqued Jacks con Like an Animal nel 2023.
