San Marino Song Contest, Simona Ventura condurrà la finale

Roberto Sergio, Direttore Generale di San Marino RTV, ha annunciato la presenza di Simona Ventura alla guida della finale del San Marino Song Contest . La conduttrice ha dichiarato: "Per me è veramente un onore e un privilegio. Io sono pronta per cominciare”. L'appuntamento andrà in onda venerdì 6 marzo dal palco del Teatro Nuovo di Dogana. Il vincitore dell'evento rappresenterà San Marino all' Eurovision Song Contest 2026 .

Dopo le due semifinali, in programma mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, Simona Ventura condurrà l’appuntamento conclusivo di venerdì 6 marzo in diretta dal palco del Teatro Nuovo di Dogana. Roberto Sergio, Direttore Generale di San Marino RTV, ha rivelato: “Ha deciso di voler essere con noi, con San Marino, e di darci quella marcia in più, quell’entusiasmo in più e quel carisma in più che credo faranno fare l’ulteriore e definitivo salto di qualità a un evento che lo scorso anno è stato rilanciato e che adesso deve diventare straordinario”. Sergio ha aggiunto: “Simona Ventura è una vera professionista. A lei va un ringraziamento speciale per il suo entusiasmo e la partecipazione attiva, che daranno indubbiamente valore aggiunto alla serata”.

Simona Ventura ha dichiarato: “Siamo pronti a fare questa grande finale. Le semifinali sicuramente saranno rafforzative e aiuteranno affinché la finale sia poi ancora più vista”. La conduttrice (FOTO) ha aggiunto: “In questi eventi è importante che ci siano bella musica e leggerezza”. Infine, Simona Ventura ha concluso: “Per me è veramente un onore e un privilegio. Io sono pronta per cominciare”.