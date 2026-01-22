Eurovision, il primo live tour con gli artisti più iconici. La data del concerto in ItaliaMusica
Martin Green, Direttore dell’Eurovision Song Contest, ha dichiarato: "Questo storico primo tour cattura l'evoluzione del Contest – da icona televisiva a esperienza live immersiva – con un format che celebra il nostro fantastico passato guardando al futuro”
Un tour nato per celebrare settant’anni di musica. Come annunciato sul sito dell’Eurovisione Song Contest, dieci finalisti dell’edizione 2026 e alcuni dei nomi più iconici del passato prenderanno parte alla tournée in programma in dieci città. Il 19 giugno 2026 lo spettacolo farà tappa a Milano.
eurovision song contest, il live tour arriverà a milano
L’organizzazione dell’Eurovision Song Contest ha annunciato uno speciale tour per celebrare i primi settant’anni della competizione musicale. La tournée, in partenza il 15 giugno da Londra, farà tappa anche in Italia con l’appuntamento in programma il 19 giugno all’Arena Milano. Biglietti in vendita prossimamente.
Al momento massimo riserbo sui nomi che prenderanno parte allo spettacolo. Annunciati ospiti a sorpresa per tutte le dieci serate. Questo il calendario completo con le date degli appuntamenti live:
- 15 giugno, Londra
- 17 giugno, Amburgo
- 19 giugno, Milano
- 20 giugno, Zurigo
- 22 giugno, Anversa
- 23 giugno, Colonia
- 25 giugno, Copenaghen
- 27 giugno, Amsterdam
- 29 giugno, Parigi
- 2 luglio, Stoccolma
Martin Green, Direttore dell’Eurovision Song Contest, ha dichiarato: "Mentre celebriamo i 70 anni dell'Eurovision Song Contest, volevamo fare qualcosa di veramente unico e speciale, e l'Eurovision Song Contest Live Tour è esattamente questo. Questo storico primo tour cattura l'evoluzione del Contest – da icona televisiva a esperienza live immersiva – con un format che celebra il nostro fantastico passato guardando al futuro”.
Green ha aggiunto: “Per la prima volta in assoluto, portiamo la magia dell'esperienza live dell'Eurovision Song Contest direttamente ai fan, ai loro amici e alle loro famiglie in tutta Europa. Questa è la nostra occasione per celebrare la musica, gli artisti e la comunità che hanno reso l'Eurovision Song Contest ciò che è da sette straordinari decenni”.
La settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest si svolgerà martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio 2026. In seguito alla vittoria di JJ con Wasted Love nel 2025, Vienna ospiterà lo show sul palco della Wiener Stadthalle. In gara trentacinque nazioni.
Nel corso degli anni tantissimi artisti hanno preso parte alla competizione dando poi il via a una carriera di successo internazionale: dagli ABBA ai Måneskin passando per Celine Dion e Loreen, quest’ultima vincitrice con Euphoria nel 2012 e con Tattoo nel 2023.
Alla St. Jakobshalle di Basilea i ventisei artisti in gara si giocano tutto nell'ultima esplosiva esibizione sul palco dove ripropongono i look svelati al pubblico durante le semifinali. Michelle Hunziker, che si unisce per la finale a Hazel Brugger e Sandra Studer, sfoggia lo stile italiano di Giorgio Armani aggiungendo bagliori preziosi e luce a una notte piena di colore, emozione, energia e stravaganza. Ecco la carrellata dei look di tutti i partecipanti A cura di Vittoria Romagnuolo