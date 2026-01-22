Un tour nato per celebrare settant’anni di musica. Come annunciato sul sito dell’ Eurovisione Song Contest , dieci finalisti dell’edizione 2026 e alcuni dei nomi più iconici del passato prenderanno parte alla tournée in programma in dieci città. Il 19 giugno 2026 lo spettacolo farà tappa a Milano .

L’organizzazione dell’Eurovision Song Contest ha annunciato uno speciale tour per celebrare i primi settant’anni della competizione musicale. La tournée, in partenza il 15 giugno da Londra, farà tappa anche in Italia con l’appuntamento in programma il 19 giugno all’ Arena Milano . Biglietti in vendita prossimamente.

Martin Green, Direttore dell’Eurovision Song Contest, ha dichiarato: "Mentre celebriamo i 70 anni dell'Eurovision Song Contest, volevamo fare qualcosa di veramente unico e speciale, e l'Eurovision Song Contest Live Tour è esattamente questo. Questo storico primo tour cattura l'evoluzione del Contest – da icona televisiva a esperienza live immersiva – con un format che celebra il nostro fantastico passato guardando al futuro”.

Green ha aggiunto: “Per la prima volta in assoluto, portiamo la magia dell'esperienza live dell'Eurovision Song Contest direttamente ai fan, ai loro amici e alle loro famiglie in tutta Europa. Questa è la nostra occasione per celebrare la musica, gli artisti e la comunità che hanno reso l'Eurovision Song Contest ciò che è da sette straordinari decenni”.