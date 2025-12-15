Eurovision, tre consiglieri Rai: "L'Ebu dia spazio al tema Palestina"

Dopo aver invocato il boicottaggio dell'evento per la mancata esclusione di Israele, i consiglieri d'amministrazione Alessandro di Majo, Davide Di Pietro, Roberto Natale chiedono che durante la rassegna si tratti l'argomento

Ora è ufficiale, saranno 35 i Paesi che parteciperanno all'Eurovision Song Contest 2026 che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio prossimi. Le defezioni di Spagna, Irlanda, Islanda, Slovenia e Paesi Bassi, che hanno annunciato il boicottaggio dopo la decisione dell'EBU (European Broadcasting Union) di non escludere Israele dalla gara, vengono parzialmente compensate dai ritorni di Bulgaria, Romania e Moldavia, assenti rispettivamente da tre, due e un anno.

I consiglieri Rai contrari L'Italia, con la Rai, ha fatto sapere che ci sarà. Ma non tutti i consiglieri d'amministrazione erano favorevoli a questa decisione e i tre contrari, Alessandro di Majo, Davide Di Pietro, Roberto Natale, hanno lanciato un appello all'EBU affinché durante l'Eurovision si dia spazio al tema Palestina. "La Rai - sottolineano in tre consiglieri - ha annunciato nei giorni scorsi che parteciperà alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest, in programma a Vienna nel maggio 2026, nonostante la richiesta di boicottaggio che era venuta da noi tre consiglieri; nonostante l'ondata di solidarietà con il popolo palestinese che da mesi attraversa l'Italia e che ha avuto il sostegno anche di molti dipendenti del servizio pubblico; nonostante la scelta di non partecipare fatta da 5 altri Paesi europei - Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia, Islanda - retti da governi di diversi orientamenti politici; nonostante le esclusioni decise negli anni scorsi dall'Ebu nei confronti di Bielorussia e Russia". Potrebbe interessarti Eurovision 2026, Nemo restituisce trofeo per partecipazione Israele