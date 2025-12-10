Eurovision, l'Islanda annuncia il boicottaggio del contest canoro

Il Paese si unisce a Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia e non parteciperà all'evento dopo la decisione presa dall'EBU di non escludere Israele
Continua a crescere la lista dei Paesi che boicotteranno la prossima edizione dell'Eurovision Song Contest in seguito alla decisione presa dall'EBU (European Broadcasting Union) di non escludere Israele in seguito all'invasione e ai bombardamenti sulla striscia di Gaza.
La nota della Ruv
La Ruv, radiotelevisione di Stato dell'Islanda, ha annunciato la sua volontà di non partecipare all'evento che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio, unendosi alla scelta fatta da Spagna, Slovenia, Paesi Bassi e Irlanda. "RíkisútvarpiÐ (RÚV) ha deciso di non partecipare all'Eurovision Song Contest, che si terrà il prossimo anno a Vienna, in Austria", si legge in un comunicato.
L'Italia ci sarà
L'Italia, tramite la RAI, ha invece confermato la sua partecipazione, aggiungendo di essersi espressa a favore della rete televisiva israeliana Kan durante l'assemblea dell'EBU che ha preso la decisione approvando, contestualmente, nuove regole per garantire una maggiore trasparenza nel processo di voto.