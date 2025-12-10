Eurovision, l'Islanda annuncia il boicottaggio del contest canoro

Il Paese si unisce a Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia e non parteciperà all'evento dopo la decisione presa dall'EBU di non escludere Israele

Continua a crescere la lista dei Paesi che boicotteranno la prossima edizione dell'Eurovision Song Contest in seguito alla decisione presa dall'EBU (European Broadcasting Union) di non escludere Israele in seguito all'invasione e ai bombardamenti sulla striscia di Gaza .

La nota della Ruv

La Ruv, radiotelevisione di Stato dell'Islanda, ha annunciato la sua volontà di non partecipare all'evento che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio, unendosi alla scelta fatta da Spagna, Slovenia, Paesi Bassi e Irlanda. "RíkisútvarpiÐ (RÚV) ha deciso di non partecipare all'Eurovision Song Contest, che si terrà il prossimo anno a Vienna, in Austria", si legge in un comunicato.