Eurovision Song Contest 2026, svelato il palco

Florian Wieder ha curato la realizzazione del palco che ospiterà le esibizioni delle trentacinque nazioni in gara alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Il profilo Instagram dell’evento musicale ha pubblicato i primi rendering del palco di Vienna.

Eurovision song contest 2026, il nuovo palco Florian Wieder è lo Stage Designer della 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest, in programma martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio in Austria. Vienna ospiterà l'evento per la terza volta dopo la vittoria di JJ con Wasted Love nel 2025. Il nuovo design si baserà su tre elementi portanti: la foglia come simbolo di nuovi inizi, la linea curva per rappresentare il movimento musicale e una struttura dorata per creare un senso di ordine. Wieder ha curato il design del palco per otto edizioni, tra queste quella del 2015 ospitata proprio in Austria. Inoltre, il designer e produttore tedesco vanta una lunghissima carriera al servizio della musica. Wieder ha infatti collaborato con Beyoncé, Robbie Williams, U2 ed Ed Sheeran firmando anche il palco della residency di Adele a Monaco. La regia dell'Eurovision Song Contest 2026 sarà affidata a Michael Kögler e Robin Hofwander.

Trentacinque Paesi prenderanno parte alla 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Ogni semifinale vedrà in gara quindici nazioni, già qualificate Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Austria. Spagna, Irlanda, Islanda, Paesi Bassi e Slovenia hanno ritirato la loro partecipazione in seguito alla presenza di Israele nella competizione. Di Majo, Di Pietro e Natale, consiglieri d'amministrazione Rai, hanno chiesto all'EBU di dare spazio al tema Palestina durante l'Eurovision Song Contest.

In occasione della pubblicazione dei nuovi sistemi di voto, Martin Green, Direttore del contest, ha parlato della centralità della musica nella manifestazione: “Guardando a Vienna 2026 e alla 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest, ci viene ricordato come questo straordinario evento abbia resistito a decenni di profondi cambiamenti. È cresciuto, si è adattato, ha accolto nuove emittenti e ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo. Ma il cuore del concorso - creatività, gioia, unità - è sempre rimasto immutato”.