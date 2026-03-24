Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Dario Cassini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro sono i sette concorrenti a rischio eliminazione. L'inquilino meno votato dovrà abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello VIP
Terzo appuntamento con l’edizione 2026 del Grande Fratello VIP, alla conduzione Ilary Blasi. A rischio eliminazione ben sette inquilini della casa. Spazio al racconto di quanto accaduto negli ultimi giorni. Adnkronos ha annunciato anche l’ingresso di Pietro Delle Piane per un confronto con la sua ex fidanzata Antonella Elia.
grande fratello, le anticipazioni di martedì 24 marzo
A quattro giorni dalla seconda puntata, andata in onda venerdì 20 marzo, Ilary Blasi tornerà al centro dello studio di Cinecittà per condurre il terzo appuntamento con il Grande Fratello VIP. Presenti anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a commentare i comportamenti degli inquilini. Subito dopo la fine del secondo appuntamento, Selvaggia Lucarelli ha commentato sul profilo Instagram del reality-show: “Una puntata in cui finalmente sono emerse le ostilità, hanno finito di fingersi tutti amici e questo è il punto di svolta del programma”.
A una settimana esatta dall’inizio di questa edizione, martedì 24 marzo la conduttrice annuncerà il nome del primo concorrente eliminato. Al ballottaggio ben sette inquilini: Dario Cassini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro. Stando a quanto riportato da Adnkronos, la puntata metterà al centro anche il litigio tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Spazio ai ruoli di Francesca Manzini e Marco Berry all’interno della casa. Inoltre, Antonella Elia avrà la possibilità di rivedere il suo ex fidanzato Pietro Delle Piane. Spazio all’avvicinamento tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi.
Infine, secondo quanto annunciato dal sito di Mediaset Infinity, Ilary Blasi cercherà di fare luce sul rapporto conflittuale tra Dario Cassini e Antonella Elia. Al momento nessuna notizia sulle nuove nomination.
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