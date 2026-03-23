Ibiza Altea: "Io e mio figlio ci siamo autocurati"

Il Grande Fratello è un gioco televisivo ma è anche uno show nel quale i concorrenti si mettono a nudo davanti alle telecamere per farsi conoscere meglio dal pubblico da casa.

Ibiza Altea, una delle partecipanti dell'edizione Vip del 2026 del reality show, ha avuto modo già dai primi giorni nella casa di parlare della sua vicenda personale e del dolore che ha segnato la sua vita di giovane mamma di un bambino che ha conosciuto suo padre per pochissimo tempo.

Quando il suo ex fidanzato, Davide Pilotto, ha perso la vita per un incidente stradale a Vicenza, Angel Gabriel era nato da soli sei mesi.

Ibiza Altea ha ripercorso a grandi linee la sua storia d'amore con Pilotto, giovane calciatore la cui vita è finita tragicamente a ventidue anni nell'estate di quasi sei anni fa.

Lei aveva solo venti anni quando è rimasta incinta del suo primogenito ed ha ammesso che è stata dura.

"Quando hai una creatura, così bella e pura, era vita, erano due le scelte: o vivi il dolore e ti butti giù o invece vai avanti", spiega la modella che ha proseguito la sua confessione.

"Io e mio figlio ci siamo autocurati. È stato assurdo. Lui è il mio mini me".

