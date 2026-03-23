Ibiza Altea al GF Vip, il dolore per la morte del compagno quando il figlio aveva 6 mesiSpettacolo
La modella nata negli Stati Uniti si è aperta con gli altri concorrenti della casa sulle ferite del suo passato. "Io e mio figlio ci siamo autocurati", ha detto a proposito della scomparsa del fidanzato Davide Pilotto
Le porte della casa del Grande Fratello Vip 2026 si sono aperte da poco ma c'è già stato il tempo per alcuni concorrenti del reality di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico.
Ibiza Altea, la modella classe 1999 entrata nel gioco con i primi sedici partecipanti, ha raccontato una parte molto difficile della sua storia personale parlando con Lucia Ilardo.
In una chiacchierata a tu per tu con Ilardo, Altea, che è anche madre del piccolo Angel Gabriel, ha raccontato alla compagna della scomparsa del padre di suo figlio, Davide Pilotto, morto nel 2020 a seguito di un incidente stradale e di come da allora è stata una madre single.
Ibiza Altea: "Io e mio figlio ci siamo autocurati"
Il Grande Fratello è un gioco televisivo ma è anche uno show nel quale i concorrenti si mettono a nudo davanti alle telecamere per farsi conoscere meglio dal pubblico da casa.
Ibiza Altea, una delle partecipanti dell'edizione Vip del 2026 del reality show, ha avuto modo già dai primi giorni nella casa di parlare della sua vicenda personale e del dolore che ha segnato la sua vita di giovane mamma di un bambino che ha conosciuto suo padre per pochissimo tempo.
Quando il suo ex fidanzato, Davide Pilotto, ha perso la vita per un incidente stradale a Vicenza, Angel Gabriel era nato da soli sei mesi.
Ibiza Altea ha ripercorso a grandi linee la sua storia d'amore con Pilotto, giovane calciatore la cui vita è finita tragicamente a ventidue anni nell'estate di quasi sei anni fa.
Lei aveva solo venti anni quando è rimasta incinta del suo primogenito ed ha ammesso che è stata dura.
"Quando hai una creatura, così bella e pura, era vita, erano due le scelte: o vivi il dolore e ti butti giù o invece vai avanti", spiega la modella che ha proseguito la sua confessione.
"Io e mio figlio ci siamo autocurati. È stato assurdo. Lui è il mio mini me".
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L'infanzia e il rapporto speciale col padre
Ibiza Altea ha detto più volte che il dolore per la scomparsa dell'ex fidanzato e padre di suo figlio è una ferita ancora aperta.
La modella, che ha cresciuto Angel Gabriel da sola, ha detto di aver ricevuto il supporto della sua famiglia.
Nata ad Atlanta, negli Stati Uniti, nel 1999, Ibiza Altea si è trasferita in Italia durante l'infanzia ed è cresciuta a Vicenza.
La professione di modella l'ha portata presto a Milano dove ha iniziato a lavorare anche per la tv prendendo parte a diversi programmi televisivi, l'ultimo nel 2025, la versione Italia di Netflix di Too Hot To Handle.
Al momento Altea si occupa del suo bambino da sola, dividendosi tra le esigenze di suo figlio e le opportunità lavorative.
Nella sua vita è stata centrale la figura di suo padre per il quale ha speso in altre occasioni nella casa parole colme di gratitudine.
"Spero che un giorno troverò un uomo che dedicherà tutta la sua vita a mio figlio, come ha fatto mio padre con me", ha detto parlando coi compagni del Grande Fratello coi quali si è confidata a proposito della sua infanzia, resa migliore da un rapporto speciale col padre.
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Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO
Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere