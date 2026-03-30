Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras sono gli otto inquilini a rischio eliminazione. GionnyScandal ha deciso di ritirarsi nel corso della quarta puntata
Quinta puntata con l'edizione 2026 del Grande Fratello Vip (FOTO). Lunedì 30 marzo Ilary Blasi condurrà un nuovo appuntamento con il reality-show. In studio le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, chiamate a commentare i comportamenti degli inquilini.
grande fratello vip, il televoto
Un nuovo televoto modificherà gli equilibri all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Nella quinta puntata Ilary Blasi (FOTO), affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, svelerà l’esito del ballottaggio tra Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Marco Berry, quest’ultimo al televoto per volere di Alessandra Mussolini, preferita dal pubblico. Il concorrente meno votato dovrà abbandonare definitivamente il reality-show mettendo fine alla sua esperienza al Grande Fratello Vip.
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Venerdì 27 marzo GionnyScandal ha deciso di ritirarsi dal gioco raggiungendo la sua fidanzata, entrata in casa per una sorpresa. Dopo l’incontro con la ragazza, il rapper ha dichiarato: “Il mio cuore appena ha visto Clara non ci ha pensato un secondo e vado con Clara”.
Successivamente, il cantante ha parlato dell’esperienza in un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di 300.000 follower: “Grazie con tutto il cuore per il supporto e l’amore che mi avete dato in queste due settimane, lo percepivo ogni giorno ed ogni ora come lo percepisco tuttora”. Il cantante ha aggiunto: “GionnyScandal avrebbe voluto rimanere ma Gionata non ce la faceva più. Grazie a tutti i miei coinquilini. Renato, Raul, Nico, Marco, Raimondo, Alessandra, vi voglio un bene dell’anima, ci rivediamo presto”.
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Dario Cassini ha invece lasciato il gioco per volere del pubblico nel corso della terza puntata. Subito dopo l’eliminazione, l’attore ha commentato su Instagram: “Spero che in qualche modo vi abbia potuto divertire e intrattenere”. Nella quarta puntata il comico è tornato in casa per un incontro chiarificatore con Antonella Elia: “Ti voglio bene e mi spiace per tutto”. Al momento massimo riserbo sull'eventuale presenza di ospiti nella nuova puntata dell'edizione 2026 del Grande Fratello Vip.
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Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO
Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere