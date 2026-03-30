Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras sono gli otto inquilini a rischio eliminazione. GionnyScandal ha deciso di ritirarsi nel corso della quarta puntata

Un nuovo televoto modificherà gli equilibri all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Nella quinta puntata Ilary Blasi ( FOTO ), affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, svelerà l’esito del ballottaggio tra Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Marco Berry, quest’ultimo al televoto per volere di Alessandra Mussolini, preferita dal pubblico. Il concorrente meno votato dovrà abbandonare definitivamente il reality-show mettendo fine alla sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Venerdì 27 marzo GionnyScandal ha deciso di ritirarsi dal gioco raggiungendo la sua fidanzata, entrata in casa per una sorpresa. Dopo l’incontro con la ragazza, il rapper ha dichiarato: “Il mio cuore appena ha visto Clara non ci ha pensato un secondo e vado con Clara”.

Successivamente, il cantante ha parlato dell’esperienza in un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di 300.000 follower: “Grazie con tutto il cuore per il supporto e l’amore che mi avete dato in queste due settimane, lo percepivo ogni giorno ed ogni ora come lo percepisco tuttora”. Il cantante ha aggiunto: “GionnyScandal avrebbe voluto rimanere ma Gionata non ce la faceva più. Grazie a tutti i miei coinquilini. Renato, Raul, Nico, Marco, Raimondo, Alessandra, vi voglio un bene dell’anima, ci rivediamo presto”.