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Morta l'attrice tedesca Luna Jordan, aveva 24 anni

Cinema
dalla serie tv Repubblica selvaggia (2021) - @Webphoto

Nel 2022 l’attrice aveva ricevuto l’Austrian Film Prize come migliore attrice non protagonista per il film Fuchs im Bau. La sua ultima apparizione è di quest'anno nel crime Polizeiruf. Nel 2025 ha recitato in Euphorie, remake tedesco di Euphoria

Luna Jordan, giovane attrice tedesca conosciuta per i suoi ruoli nelle serie televisive Repubblica selvaggia e Il cane che dorme, è morta improvvisamente a soli 24 anni. La notizia della scomparsa, confermata dalla sua agenzia Players di Berlino e dalla famiglia, non include dettagli sulle cause della morte. Jordan era attesa in un ruolo di grande rilievo nella prossima produzione internazionale Hamburg Days, in cui avrebbe interpretato la fotografa e artista Astrid Kirchherr, figura iconica legata ai primi anni dei Beatles a St. Pauli ad Amburgo.

le ultime apparizioni al cinema e in tv

Nel 2022 l’attrice aveva ricevuto l’Austrian Film Prize come migliore attrice non protagonista per il film Fuchs im Bau. In quell’occasione, il suo discorso di ringraziamento aveva affrontato senza filtri il tema della violenza sessualizzata nell’industria cinematografica e teatrale, attirando grande attenzione mediatica. Oltre al cinema e alla televisione, Jordan si era raccontata anche nel documentario Kinderschauspieler - Der Preis des Erfolgs, parlando delle difficoltà di crescere come giovane attrice e del peso emotivo dei primi ruoli, spesso impegnativi da affrontare e da cui era difficile distanziarsi. La sua ultima apparizione è di quest'anno nel crime Polizeiruf. Nel 2025 ha recitato in Euphorie, remake tedesco di Euphoria.

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