Michael Stone, fratello maggiore dell’attrice statunitense Sharon Stone, è morto a 74 anni dopo una lunga malattia. A darne notizia è stata la stessa diva di Hollywood con un messaggio pubblicato sui social mercoledì 13 maggio. Attore tra cinema e televisione, aveva lavorato anche con la sorella nel film “Pronti a morire”

Michael Stone, fratello maggiore dell’attrice Sharon Stone, è morto all’età di 74 anni dopo una lunga malattia. L’annuncio è arrivato nella giornata di mercoledì 13 maggio attraverso un messaggio pubblicato sui social dalla stessa attrice. “Mike Stone, mio fratello maggiore, ci ha lasciati. Dopo una lunga malattia. Gli auguriamo pace”, ha scritto la protagonista di Basic Instinct.

La carriera tra cinema e tv Anche Michael Stone aveva intrapreso la carriera artistica, lavorando tra cinema e televisione. Il debutto sul grande schermo risale al 1990 con Aspettando la notte. Nel 1995 aveva condiviso il set con la sorella Sharon nel film Pronti a morire di Sam Raimi. Nel corso degli anni aveva preso parte a diverse produzioni, tra cui la serie CSI: Miami e la soap Beautiful. Al cinema aveva recitato anche in Faccia da bastardo, L’eliminatore – Eraser, Malevolence. L’ultima apparizione risale a Destinos Opostos, uscito nel 2022.

La famiglia Stone Michael era il maggiore dei quattro fratelli della famiglia Stone. Oltre a Sharon, lascia la sorella Kelly. Il fratello Patrick è morto nel 2023 a causa di un infarto, 17 mesi dopo la scomparsa del figlio neonato per una grave insufficienza multiorgano. La morte di Michael arriva dopo quella della madre Dorothy, scomparsa nel marzo 2025 all’età di 91 anni. Nel 1994 Michael Stone era stato brevemente fidanzato con la socialite inglese Tamara Beckwith; la relazione si concluse l’anno successivo. Negli anni lui e Sharon Stone erano apparsi insieme in numerosi eventi mondani e première hollywoodiane, tra cui il party degli Oscar organizzato da Vanity Fair nel 1994 e la 66ª edizione degli Academy Awards, poco prima dell’uscita di Pronti a morire. Nel 2007 avevano partecipato anche alla campagna natalizia di Gucci a favore dell’Unicef a Beverly Hills, insieme alla sorella Kelly.