Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di martedì 7 aprile

Stando alle anticipazioni, Raimondo Todaro potrà riabbracciare la figlia Jasmine, mentre Alessandra Mussolini svelerà un suo lato più inedito parlando del rapporto con la madre Maria e la zia Sophia Loren. Spazio alle incomprensioni tra Antonella Elia, Paola Caruso e Antonella Mussolini. Inoltre, Ilary Blasi ( FOTO ) farà luce sul rapporto tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo . Attesa per il verdetto del televoto che decreterà il nuovo concorrente eliminato tra Antonella Elia , Marco Berry e Ibiza Altea .

Il sito del reality-show ha pubblicato le anticipazioni della settima puntata dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip ( FOTO ). Ilary Blasy accompagnerà il pubblico nel corso del nuovo appuntamento, presenti in studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a commentare gli avvenimenti all’interno della casa.

Nella quinta puntata, andata in onda lunedì 30 marzo, Giovanni Calvario ha lasciato definitivamente il reality-show per volontà del pubblico. Successivamente, l’imprenditore ha commentato: “Ho combattuto con i miei valori e la mia eleganza. Se ho dato fastidio ad alcuni, non è un mio problema, però sono stato sempre fedele a ciò che mi hanno insegnato nella mia famiglia e continuerò a farlo per tutta la mia vita”.

Fuori dalla casa anche GionnyScandal per decisione personale e Dario Cassini per volere dei telespettatori. Dopo l’uscita, il rapper ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 300.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita: “Grazie con tutto il cuore per il supporto e l’amore che mi avete dato in queste due settimane, lo percepivo ogni giorno ed ogni ora come lo percepisco tuttora”.