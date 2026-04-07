Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di martedì 7 aprile

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Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di martedì 7 aprile

Spettacolo

Matteo Rossini

©Getty

Nel quinto appuntamento, andato in onda lunedì 30 marzo, Giovanni Calvario ha lasciato il reality-show. Attesa per il verdetto del nuovo ballottaggio

Martedì 7 aprile Ilary Blasi condurrà la nuova puntata del Grande Fratello VIP. A rischio eliminazione ben tre concorrenti: Antonella Elia, Marco Berry e Ibiza Altea. L’inquilino meno votato dovrà abbandonare definitivamente la casa più spiata del piccolo schermo.

grande fratello vip, le anticipazioni e i concorrenti in nomination

Il sito del reality-show ha pubblicato le anticipazioni della settima puntata dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip (FOTO). Ilary Blasy accompagnerà il pubblico nel corso del nuovo appuntamento, presenti in studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a commentare gli avvenimenti all’interno della casa.

 

Stando alle anticipazioni, Raimondo Todaro potrà riabbracciare la figlia Jasmine, mentre Alessandra Mussolini svelerà un suo lato più inedito parlando del rapporto con la madre Maria e la zia Sophia Loren. Spazio alle incomprensioni tra Antonella Elia, Paola Caruso e Antonella Mussolini. Inoltre, Ilary Blasi (FOTO) farà luce sul rapporto tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo. Attesa per il verdetto del televoto che decreterà il nuovo concorrente eliminato tra Antonella Elia, Marco Berry e Ibiza Altea.

Approfondimento

Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della quinta puntata

Nella quinta puntata, andata in onda lunedì 30 marzo, Giovanni Calvario ha lasciato definitivamente il reality-show per volontà del pubblico. Successivamente, l’imprenditore ha commentato: “Ho combattuto con i miei valori e la mia eleganza. Se ho dato fastidio ad alcuni, non è un mio problema, però sono stato sempre fedele a ciò che mi hanno insegnato nella mia famiglia e continuerò a farlo per tutta la mia vita”.

 

Fuori dalla casa anche GionnyScandal per decisione personale e Dario Cassini per volere dei telespettatori. Dopo l’uscita, il rapper ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 300.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita: “Grazie con tutto il cuore per il supporto e l’amore che mi avete dato in queste due settimane, lo percepivo ogni giorno ed ogni ora come lo percepisco tuttora”.

Approfondimento

Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della terza puntata
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Spettacolo

Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO

Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere

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