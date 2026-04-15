Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della nona puntata

GRANDE FRATELLO VIP, LA PUNTATA DI MARTEDÌ 14 APRILE

Ilary Blasi (FOTO), affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha accompagnato il pubblico nel corso della nona puntata. La conduttrice ha aperto la serata parlando del percorso di Adriana Volpe all'interno della casa. Spazio alla rivalità tra Antonella Elia e Paola Caruso.

In seguito, Alessandra Mussolini ha ripercorso l’alleanza stretta con Adriana Volpe e Antonella Elia: “Abbiamo aperto gli occhi. La nostra era una conflittualità sincera, ma loro godevano mentre noi ce ne dicevamo di tutti i colori”. Marco Berry ha potuto riabbracciare la figlia Carlotta. La ragazza ha dichiarato: “Sta facendo come gli ho detto io. Sta togliendo tutte le maschere”. Confronto tra Barbara Blu Prezia e Ibiza Altea, quest’ultima eliminata nella puntata di martedì 7 aprile.

Successivamente, Ilary Blasi ha svelato l’esito del televoto: eliminata Barbara Blu Prezia con il 14,01% dei voti a favore contro il 39% per Adriana Volpe, il 25,98% a supporto di Alessandra Mussolini e il 21,01% a favore di Lucia Ilardo. Dopo l'uscita dalla casa, l’ex inquilina ha dichiarato in un video condiviso dal profilo Instagram del Grande Fratello: “Sono stata me stessa e forse perché sono troppo magica, ho una visione troppo artistica delle cose". Infine, la modella ha concluso: "Non vedo l’ora di fare le mie cose, sono super felice e grazie mille a tutti”.