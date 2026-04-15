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Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della nona puntata

Spettacolo

Matteo Rossini

©Getty

Barbara Blu Prezia ha dovuto lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Quattro donne al ballottaggio per il primo posto in finale: Adriana Volpe, Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo

Martedì 14 aprile Ilary Blasi ha condotto il nono appuntamento con l’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Eliminata definitivamente Barbara Blu Prezia (FOTO). Aperto il televoto per la prima finalista tra Adriana Volpe, Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo.

GRANDE FRATELLO VIP, LA PUNTATA DI MARTEDÌ 14 APRILE

Ilary Blasi (FOTO), affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha accompagnato il pubblico nel corso della nona puntata. La conduttrice ha aperto la serata parlando del percorso di Adriana Volpe all'interno della casa. Spazio alla rivalità tra Antonella Elia e Paola Caruso.

 

In seguito, Alessandra Mussolini ha ripercorso l’alleanza stretta con Adriana Volpe e Antonella Elia: “Abbiamo aperto gli occhi. La nostra era una conflittualità sincera, ma loro godevano mentre noi ce ne dicevamo di tutti i colori”. Marco Berry ha potuto riabbracciare la figlia Carlotta. La ragazza ha dichiarato: “Sta facendo come gli ho detto io. Sta togliendo tutte le maschere”. Confronto tra Barbara Blu Prezia e Ibiza Altea, quest’ultima eliminata nella puntata di martedì 7 aprile.

 

Successivamente, Ilary Blasi ha svelato l’esito del televoto: eliminata Barbara Blu Prezia con il 14,01% dei voti a favore contro il 39% per Adriana Volpe, il 25,98% a supporto di Alessandra Mussolini e il 21,01% a favore di Lucia Ilardo. Dopo l'uscita dalla casa, l’ex inquilina ha dichiarato in un video condiviso dal profilo Instagram del Grande Fratello: “Sono stata me stessa e forse perché sono troppo magica, ho una visione troppo artistica delle cose". Infine, la modella ha concluso: "Non vedo l’ora di fare le mie cose, sono super felice e grazie mille a tutti”.

Approfondimento

Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Raimondo Todaro ha potuto riabbracciare il fratello Salvo. Il ballerino ha ripercordo l’importanza del fratello nella sua vita: “Al primo casting mi ha iscritto lui. Alla fine mi ha preso per disperazione e l’ho accompagnato. Da quel momento è cambiata la nostra vita”. Nella parte conclusiva della puntata, Ilary Blasi ha dato il via alle nomination. Quattro donne al ballottaggio per il primo posto in finale: Adriana Volpe, Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo. L’esito sarà svelato nel prossimo appuntamento con il reality-show (FOTO).

Approfondimento

Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della settima puntata
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Immagine tratta dal profilo Instagram @_bluette

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Spettacolo

Grande Fratello Vip, chi è Blu Barbara Prezia. FOTO

Blu Barbara Prezia è una concorrente dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. La ragazza, affermatasi con la partecipazione a Pechino Express in coppia con Carolina Stramare nel 2023, è una modella e musicista che vanta oltre 80.000 follower su Instagram

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