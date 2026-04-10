Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Ilary Blasi condurrà un nuovo appuntamento con l'edizione vip del reality-show. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Attesa per il verdetto del ballottaggio tra Lucia Ilardo e Marco Berry
Tutto pronto per l’ottava puntata del Grande Fratello Vip (FOTO). Venerdì 10 aprile Ilary Blasi condurrà il nuovo appuntamento con il reality-show. Al centro il risultato del televoto tra Lucia Ilardo e Marco Berry. Annunciata una sorpresa per Francesca Manzini.
grande fratello vip, le anticipazioni di venerdì 10 aprile
A poche ore dall’ottavo appuntamento, in onda venerdì 10 aprile, il sito ufficiale del reality-show ha svelato le prime anticipazioni. Stando a quanto riportato, Ilary Blasi accompagnerà il pubblico nel corso di una puntata piena di sorprese. Presenti in studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli per commentare gli ultimi avvenimenti all’interno della casa.
Attesa per il verdetto del televoto che decreterà il primo concorrente ad andare al prossimo ballottaggio eliminatorio. In nomination Marco Berry e Lucia Ilardo. Inoltre, Ilary Blasi cercherà di fare luce sugli equilibri della casa. Francesca Manzini riceverà una sorpresa da parte della mamma Gabriella. Spazio anche al rapporto tra Antonella Elia e Marco Berry.
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Nell’ultima puntata, andata in onda martedì 7 aprile, Ibiza Altea ha dovuto lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita dal reality-show, l’ex inquilina ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 130.000 follower: “È stato bellissimo. Grazie a tutti. Anche questo percorso è arrivato al suo finale, ma non significa che sia davvero finita. Anzi. Ci saranno altre occasioni per incontrarci, e quello che arriva sarà ancora più grande per me e per voi”.
Ibiza Altea ha aggiunto: “Un ‘grazie’ non basta, perché se sono arrivata fin qui è anche (e soprattutto) per il vostro supporto, che è stato immenso. Grazie al mio staff, che non mi ha mai lasciata sola e si è sempre assicurato che tutto andasse come doveva. Adesso torno da mio figlio e da chi amo. Perché stare lontani, anche per un po’, è sempre un sacrificio”.
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Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere