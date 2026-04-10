Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Nell’ultima puntata, andata in onda martedì 7 aprile, Ibiza Altea ha dovuto lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita dal reality-show, l’ex inquilina ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 130.000 follower: “È stato bellissimo. Grazie a tutti. Anche questo percorso è arrivato al suo finale, ma non significa che sia davvero finita. Anzi. Ci saranno altre occasioni per incontrarci, e quello che arriva sarà ancora più grande per me e per voi”.

Ibiza Altea ha aggiunto: “Un ‘grazie’ non basta, perché se sono arrivata fin qui è anche (e soprattutto) per il vostro supporto, che è stato immenso. Grazie al mio staff, che non mi ha mai lasciata sola e si è sempre assicurato che tutto andasse come doveva. Adesso torno da mio figlio e da chi amo. Perché stare lontani, anche per un po’, è sempre un sacrificio”.