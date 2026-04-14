Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Quattro concorrenti hanno già lasciato il programma dal suo inizio. Ibiza Altea ha parlato dell’esperienza in un post sul profilo Instagram: “È stato bellissimo. Grazie a tutti. Anche questo percorso è arrivato al suo finale, ma non significa che sia davvero finita. Anzi. Ci saranno altre occasioni per incontrarci, e quello che arriva sarà ancora più grande per me e per voi. Un 'grazie’ non basta, perché se sono arrivata fin qui è anche (e soprattutto) per il vostro supporto, che è stato immenso”.

Giovanni Calvario ha commentato in un video condiviso dall’account social del programma televisivo: “Se ho dato fastidio ad alcuni, non è un mio problema, però sono stato sempre fedele a ciò che mi hanno insegnato nella mia famiglia e continuerò a farlo per tutta la mia vita”.

Subito dopo l’uscita, Dario Cassini ha rivelato: “Spero che in qualche modo vi abbia potuto divertire e intrattenere”. Infine, GionnyScandal ha parlato della sua decisione di lasciare il programma (FOTO): “Grazie con tutto il cuore per il supporto e l’amore che mi avete dato in queste due settimane, lo percepivo ogni giorno ed ogni ora come lo percepisco tuttora. GionnyScandal avrebbe voluto rimanere ma Gionata non ce la faceva più”.