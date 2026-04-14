Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Barbara Blu Prezia sono le quattro inquiline a rischio eliminazione. La concorrente meno votata dovrà abbandonare la casa
Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Martedì 14 aprile Ilary Blasi condurrà la nona puntata del reality-show. Attesa per il verdetto del televoto tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Barbara Blu Prezia (FOTO). La concorrente meno votata dovrà abbandonare definitivamente la casa più spiata del piccolo schermo.
grande fratello, le anticipazioni di martedì 14 aprile
Martedì 14 aprile Ilary Blasi (FOTO) tornerà al centro dello studio per raccontare quanto accaduto all’interno della casa negli ultimi giorni. Presenti anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Spazio al verdetto del televoto che decreterà la nuova concorrente eliminata tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Barbara Blu Prezia. Al momento massimo riserbo sulla presenza di ospiti.
Quattro concorrenti hanno già lasciato il programma dal suo inizio. Ibiza Altea ha parlato dell’esperienza in un post sul profilo Instagram: “È stato bellissimo. Grazie a tutti. Anche questo percorso è arrivato al suo finale, ma non significa che sia davvero finita. Anzi. Ci saranno altre occasioni per incontrarci, e quello che arriva sarà ancora più grande per me e per voi. Un 'grazie’ non basta, perché se sono arrivata fin qui è anche (e soprattutto) per il vostro supporto, che è stato immenso”.
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Giovanni Calvario ha commentato in un video condiviso dall’account social del programma televisivo: “Se ho dato fastidio ad alcuni, non è un mio problema, però sono stato sempre fedele a ciò che mi hanno insegnato nella mia famiglia e continuerò a farlo per tutta la mia vita”.
Subito dopo l’uscita, Dario Cassini ha rivelato: “Spero che in qualche modo vi abbia potuto divertire e intrattenere”. Infine, GionnyScandal ha parlato della sua decisione di lasciare il programma (FOTO): “Grazie con tutto il cuore per il supporto e l’amore che mi avete dato in queste due settimane, lo percepivo ogni giorno ed ogni ora come lo percepisco tuttora. GionnyScandal avrebbe voluto rimanere ma Gionata non ce la faceva più”.
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Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere