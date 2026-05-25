La showgirl italiana ha celebrato con i suoi follower il traguardo della sua primogenita. Nella foto di famiglia c'è anche Filippo Magnini, con cui ha la diciassettenne ha da sempre avuto un rapporto speciale

Si festeggia in casa Palmas-Magnini. Sofia Bombardini, figlia della showgirl nata dalla sua precedente relazione con l'ex calciatore Davide Bombardini, si è diplomata, lo annuncia la mamma orgogliosa in un post su Instagram pieno di foto e video della sua primogenita con tanto di toga e tocco.

Nel post c'è spazio per una foto di Sofia da piccola e un selfie di famiglia con Filippo Magnini, che è una figura importantissima nella vita della diciassettenne.

La lunga dedica emozionante di Giorgia Palmas si chiude con un augurio per sua figlia, che recita: "Sogna, vivi, impegnati e ama la vita".

Le foto del giorno del diploma Per Sofia Bombardini si è appena chiuso il capitolo della scuola superiore, come attestano le foto della consegna dei diplomi e le immagini festose della cerimonia a cui hanno preso parte Giorgia Palmas e Filippo Magnini.

Per mamma e figlia è "La fine di un lungo viaggio che abbiamo iniziato insieme, mano nella mano", come si legge dal racconto di Palmas che ha scritto un post per celebrare il traguardo della figlia, pieno di scatti del "graduation day".

La consegna dei diplomi è stato un evento pieno di gioia con Sofia e le sue compagna di scuola vestite di bianco con la toga e il tocco blu.

Tutte insieme, le neo diplomate, hanno lanciato i cappellini in aria davanti al Duomo di Milano, un momento scenografico ed indimenticabile che è finito nel carosello di Palmas su Instagram.

Nella prima foto del post Sofia e mamma Giorgia si stringono soridenti in un selfie e la somiglianza tra la showgirl e la sua primogenita è impressionante.

Con loro c'è Filippo Magnini, che ha un rapporto strettissimo con Sofia che il prossimo luglio compirà diciotto anni. Leggi anche Filippo Magnini, la dedica alla figlia di Giorgia Palmas: il post

Il selfie di famiglia con Filippo Magnini C'è una foto scattata oggi e una di molti anni fa, di Sofia da piccola, pronta per il primo giorno di scuola.

Per Giorgia Palmas la fine del liceo per sua figlia è il momento giusto per lasciarsi andare ai ricordi ma anche per augurare alla ragazza un futuro luminoso, da costruire giorno dopo giorno, un passo alla volta.

"Sono felice di averti accompagnato sin qui, in questo lungo viaggio e sono orgogliosa di te, tanto tanto…", scrive Palmas che aggiunge che per sua figlia Sofia ci sarà sempre.

"Ora è il momento di provare a spiccare il volo bimba mia", scrive avviandosi alla conclusione della sua dedica a mezzo social la 44enne cagliaritana che ha potuto contare sul sostegno di Magnini, suo marito dal 2021, negli ultimi anni.

Magnini si è unito ai molti commenti del post con emoticon con cuori e applausi. Lui e Sofia hanno costruito un legame fortissimo discusso anche nel corso del renente intervento a Verissimo della coppia.

In quella occasione, Sofia Bombardini aveva inviato un videomessaggio a sua madre e a Magnini parlando con tenerezza del campione di nuoto, per lei una figura paterna.