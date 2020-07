Filippo Magnini, la dedica alla figlia di Giorgia Palmas: il post

In breve tempo, il post ha fatto il pieno di consensi contando al momento più di 35.000 like.

Quando i post diventano viRali

Non solo Filippo Magnini, nelle scorse ore tante star del Bel paese e del mondo dello spettacolo internazionale hanno conquistato il pubblico con scatti e video divenuti immediatamente virali.

Il primo nome è quello di Dua Lipa (FOTO) che ha mostrato il suo nuovo look, poi abbiamo visto Ariana Grande che ha pubblicato uno scatto in grado di ottenere milioni di like in pochissimo tempo e Britney Spears che ha condiviso un video rispondendo ad alcune domande dei fan.

Sempre restando nel mondo della musica, Mariah Carey ha dato il via ai festeggiamenti per il trentesimo compleanno della sua carriera, Jennifer Lopez ha annunciato l’arrivo di una collaborazione con Maluma e Katy Perry (FOTO) ha pubblicato un filtro Instagram per la promozione del nuovo album Smile, in uscita tra poche settimane.