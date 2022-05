Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano in chiesa

Una giornata speciale, per rinnovarsi la promessa d’amore già fatta con rito civile un anno fa. Stavolta in chiesa, con due damigelle d’onore decisamente speciali. Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati di nuovo, sabato 14 maggio, consacrando anche religiosamente la loro unione. A far loro compagnia, nel ruolo di damigelle, le due figlie: Sofia, la primogenita di Giorgia Palmas nata dall’unione con l’ex calciatore Davide Bombardini, e Mia, la bambina che la showgirl ha avuto dal nuotatore.

L'annuncio su Instagram

La coppia aveva annunciato le nuove nozze, dopo quelle del 12 maggio 2021, ai fan con un post pubblicato in occasione del loro primo anniversario di matrimonio: “Buon primo anniversario a noi, 12/05/22… aspettando di coronare il nostro sogno in Chiesa tra due giorni, davanti a Dio e con tutti i nostri cari. Questi giorni di maggio sono tutti per noi - continua il post - per la nostra storia, per il nostro Amore, per la nostra Vita insieme e per la nostra splendida famiglia. A noi, che siamo incasinati anche della nostra pazza e incasinata quotidianità. Che fantastica storia è la vita". Potete vedere il post embeddato qui sotto.